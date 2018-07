Dragnea: Credeți că mă lasă ăștia să scap?

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că nu vrea să mai vorbească despre modificările la Codul penal pentru că nu a văzut în presă nicio reacţie în legătură cu abuzuri sau cu decizii ale instanţelor, luate pe baza unor articole neconstituţionale.



"Despre Codul penal nu mai vreau să vorbesc. Vorbim de un an şi ceva de zile şi concluzia mea e una singură - indiferent ce am spus eu sau colegii mei, fiecare a rămas la părerea lui, aşa că nu are rost. (...) Ştiţi ce nu am văzut eu la voi? Nicio reacţie în toată perioada asta în legătură cu abuzuri, în legătură cu decizii ale instanţelor luate pe baza unor articole neconstituţionale, aici nu am văzut o reacţie.

Din acest motiv nu mai vreau să discutăm despre asta, eu cel puţin", a spus Dragnea, la Parlament, întrebat ce părere are despre modificările aduse la Codul penal şi dacă unele dintre aceste modificări, precum cele referitoare la abuzul în serviciu sau grupul infracţional organizat, ar fi fost făcute cu dedicaţie pentru el.



Întrebat cum le răspunde celor care susţin că unele modificări ale Codului penal au fost făcute pentru a-l scăpa pe el de acuzaţii, Dragnea a spus: "Credeţi că ăştia mă lasă să scap?".

Declarația liderului PSD a fost comentată, marți, de Radu Tudor și invitații săi la "Punctul de întâlnire":