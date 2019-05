Dragnea: Dacă judecătorii vor rezista presiunilor, nu pot decât să mă achite - sunt nevinovat

Liviu Dragnea a fost, joi seară, invitatul lui Mihai Gâdea la "Sinteza zilei".

Iată principalele declarații ale liderului PSD:

- Sunt mulțumit de faptul că de când am preluat guvernarea, PSD a reușit să facă o altfel de politică. În loc să cădem în capcana discursului injurios, violent, să divizăm, să instigăm, am fost preocupați să aplicăm programul de guvernare, să facem lucruri bune.

- Este pentru prima dată când un partid face un program pentru Parlamentul European, de care europarlamentarii noștri să se ocupe acolo - pe toate domeniile.

- Iohannis și partidele care îl susțin au avut o singură linie de comunicare: să înjure PSD-ul și să mă înjure pe mine. Nu au spus altceva!

- Acest referendum a fost o mascaradă a lui Iohannis, în condițiile în care el nici nu știe întrebările. Ca să convoci un referendum național înseamnă că tu ca președinte simți că este o problemă pe care poporul să se pronunțe. Păi, dacă tu o simți înseamnă ca ai rumegat-o. Dacă tu nu știi întrebările, cât de serios este acest demers în sine?

- Iohannis a spus de multe ori că vrea să dea jos Guvernul, a și discutat cu foști membri PSD, dar majoritatea a rămas stabilă, continuă să funcționeze și va funcționa tot acest mandat.

- În ultima perioadă, Iohannis, care este cel mai mare mut pe care l-a produs politica românească, să facă multă zarvă. Dar nu face zarvă ca să spună ceva foarte important: înjură, jignește, minte, doar să creeze un zgomot care ar putea convinge niște oameni să vină să voteze nu pentru că sunt bune acele partide, ci să creeze un vot negativ. Nu cred că le va ieși.

- Tentația a fost mare să răspundem acestor atacuri. Am decis să ne vedem de programul nostru.

sursa: Antena 3/Sinteza zilei

- Oamenii trebuie să aibă încredere că ceea ce spune că vom face în Parlamentul European se bazează pe ținere de cuvânt și pe faptul că ceea ce am spus am știut că se poate face și rezultatele o dovedesc.

- Despre salarii, să vedem ce am făcut noi și ce au făcut ei: Noi, în doi ani de zile, am crescut salariul mediu net cu 51%. Ei au tăiat salariile cu 25%. Noi vrem să creștem aceste salarii în continuare așa cum scrie în legea salarizării, Ei spun, în frunte cu Iohannis, că nu sunt bani de salarii, că economia nu poate susține. Asta este pregătirea identică cu ce era mai acum câțiva ani de zile în care spuneau că trebuie tăiata salariile sau să fie plafonate. Deci ei nu au de gând să mai crească salarii.

- Economia este stabilă, există resurse suficiente să crească și veniturile.

- Noi am crescut salariul minim net cu 44%. Ei în 4 ani l-au crescut doar cu 16%. Vom crește salariul minim până ăn 2020, conform programului, cu 51%. Ei vor să desființeze salariul minim.

- Despre pensii: Punctul de pensie a crescut de la 871 de lei la 1.100, deci cu 26%. Anul acesta în august-septembrie, va crește la 1.265, adică o creștere cu 45%. Ce au făcut ei? Au impozitat pensiile. Au vrut să le taie, CCR a spus că e neconstituțional să diminuezi pensiile, dar nu s-au potolit și le-au impozitat.

- Noi am eliminat CASS la toate pensiile, pensiile sub 2.000 au impozit zero, cele peste 2.000, impozit 16% și 10%.

- Despre taxe: Noi am redus TVA-ul de la 24% la 19%. Ei l-au crecut de la 19% la 24%.

- Sigur că aș fi putut să fac mai bine, să explic mai bine, dar vă spun cu toată sinceritatea: știam anumite lucruri și bănuiam alte lucruri. Dar, niciodată nu am avut dimensiunea nenorocirilor generate de această structură ocultă care a parazitat sistemul de justiție din România.

- Mii de magistrați urmăriți, mii de magistrați la care s-au început dosare din oficiu, mii de magistrați ascultați, care au avut până la urmă ca urmare șantajul.

- Despre facturi gaze și energie: Cioloș și USR au liberalizat piața de energie cu mult înainte de termenul la care ne obliga UE și prețurile au luat-o razna. Efectul s-a simțit negativ în buzunarul fiecărui consumator casnic și în economie românească. Noi am venit cu OUG 114, care nu cuprinde niciun lucru rău. Au urlat, au țipat, au amenințat, când de fapt care era miza că să nu o scoatem: timp de 3 ani de zile prețurile le utilități vor fi plafonate.

-Despre sănătate: Am cel puțin dublat salariile medicilor. Sunt anumite cazuri în care sunt aproape de triplu. Am mărit foarte mult salariille asistenților medicali și a personalului din sănătate. Dar am făcut și investiții majore. Numai anul acesta, bugetul pentru sănătate este de 46 miliarde de lei. Este cu mult mai mult decât a fost bugetul pe sănătate al lui Cioloș.

- Despre programul "O familie, o casă" - Programul "Prima Casă" a fost un program bun, dar avea niște constrângeri care nu-și mai găsesc rostul, de exemplu dacă ai mai mult de 3.000 de lei venit, nu te mai califici. Dar de ce? Dacă am un venit mai mare asta nu înseamnă că pot să-mi cumpăr mâine o casă.

- Nu va mai exista temerea jocului dobânzilor, va fi dobândă fixă în lei. Dobânda, între 0,9% și 5,5%, iar statul se va implica masiv în subvenționarea acestei dobânzi.

- Interzicea exportului de bușteni. S-au chelit versanți întregi. Legea aduce mai multe constrângeri și mai multe rigoare și mai mult control în acest domeniu. Am introdus interzicerea exportului de bușteni, cu sau fără coajă, interzicerea exportului de cherestea și a lemnului de foc. Cine vrea să exporte, să exporte lemnul prelucrat, adică mobilă.

Despre autostrăzi: În campanie electorală nu am vorbit cu putere și cu tărie despre autostrăzi pentru că știam un lucru: toate procedurile sunt blocate, adică neîncepute, documentații neîncepute sau nefinalizate și foarte multe piedici birocratice și de la niște ONG-uri de mediu care blocau orice intenție de a face o autostradă pentru că identificau pe undeva pe traseu ba o peșteră cu lilieci, ba nu știu care broască albastră...

- S-a desemnat câștigătorul pentru autostrada Ploiești - Brașov, prin parteneriat public privat.

- Astăzi sau ieri au lansat în transparență hotărârea de guvern pentru al doilea proiect de parteneriat public privat pentru autostradă, pentru Autostrada Sudului.

Despre sentința în procesul său: - Eu sunt tăbăcit. Nu e prima dată când mi se întâmplă. Am fost condamnat pentru ce face Iohannis acum. Eu nu am fost condamnat pentru fraude la referendum, cum minte Iohannis, ci pentru că s-a spus că prin îndemnul meu de a veni lumea la vot, militanții PSD ar fi putut studia listele electorale permanente, care oricum erau publice, și prin asta ar fi putut afla niște date personale și prin asta ar fi putut încălca legea privind protecția datelor personale din România.

- În acest proces, presiunile sunt inimaginabile. Presiunea pe judecători nu vine doar de la cei care erau în stradă, nici de la instituții. Dacă judecătorii din complet vor rezista la presiuni nu poate să fie decât achitare pentru că descoperă că sunt nevinovat - nu există nicio probă, absolut niciuna care să ma incrimineze.

Despre alegerile europarlamentare: - Am auzit un zvon, dar nu cred în el. Ar vrea să încerce o fraudă la softul de numărare, dar nu cred că au cum.

Astăzi am trimis la toate județele care reprezentanții noștri în birourile electorale județene, cât și în secțiile de vot să-și ia procesele-verbale în copie, să le aducă la sediile de partid. Să aibă o copie ai noștri pentru orice eventualitate.