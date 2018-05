Elena Udrea a vorbit despre cel mai greu moment din viața ei: ”M-am speriat și m-a marcat enorm faptul că am pierdut un copil”

Elena Udrea a sărbătorit ziua onomastică departe de țară, în Costa Rica. Ea a vorbit și despre cel mai greu moment din viața ei, dar și despre o revenire în politică.

”Viața este frumoasă dacă vrei să trăiești aici. După ce mă întorc acasă voi mai veni aici, ca turist, dar eu vreau să trăiesc la mine în țară.

M-am speriat, nu am știut ce se întâmplă, mi-am dat seama în câteva zile că asta s-a întâmplat. A fost un moment foarte greu pentru că eram singură, a fost traumatizant. S-a întâmplat într-o sămbătă, nu erau nici medici în spital, au venit de acasă. Important e să fie sănătoasă cea mică și să duc sarcina la final cu bine. M-a marcat enorm momentul în care am aflat că am pierdut unul dintre copii. Îmi doresc foarte mult să trăiesc aceste momente și abia aștept să o cunosc pe cea mică. Dar nu renunț la dorința de a retrăi emoțiile trăite în politică” a povestit Elena Udrea la Antena Stars.