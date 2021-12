Emanuel Ungureanu oferă 500 de euro recompensă pentru teza de doctorat a lui Emil Boc

Emanuel Ungureanu, deputat USR, a intervenit luni la Antena 3, unde a explicat, în exclusivitate, motivul pentru i-a lansat lui Emil Boc, "această provocare academică".

Emanuel Ungureanu: "Încerc să fac rost de teza de doctorat a lui Emil Boc"

"Recompensa deja am dat-o către un copil care are o foarte mare problemă de sănătate, paralizie cerebrală. Am început toate demersurile, se caută această teză, însă pentru a o publica o să am nevoie tot de acordul domnului Boc. Sper să fie de acord să facă domnia sa, ceea ce am făcut eu astăzi, adică am publicat şi cred că sunt primul politician care îşi publică, în integralitate, pe pagina de Facebook, teza de doctorat, pentru că, din punctul meu de vedere, nu toţi cei care am intrat în politică suntem hoţi, suntem impostori şi mincinoşi.

Încerc să fac rost, nu am zis că voi face rost. Am nişte fragmente dintr-o carte pe care a publicat-o domnul Boc şi aici este o capcană în care cad foarte mulţi dintre cei care îi cred pe politicienii care au făcut anumite teze înainte de anul 2016. O carte poate să conţină în integralitate o teză de doctorat sau nu.

Spre exemplu, eu am o teză de doctorat care are peste 1.000 de pagini şi, probabil că o să public vreo cinci cărţi pe baza ei.

Ce l-am rugat eu pe domnul Boc este să facă un lucru simplu. Pe un drive de Google să scaneze, de la copertă la copertă, dar nu doar copererţile, ci tot conţinutul, partea teoretică şi practică din lucrarea lui de doctorat, cuvânt cu cuvânt, să o pună pe Facebook.

Cum îi răspunde lui Emil Boc, după ce a fost făcut un "terchea-berchea"

Eu am încercat să îi ofer domnului Boc, cu eleganţă, o provocare academică. Nu mă cobor la limnajul acesta. E foarte jos şi cred că nu îi cade bine unui cadru universitar, să vorbească în felul acesta.

Eu am fost cât se poate de onest, în contextul în care, colegul domniei sale, domnul Roman, a fost acuzat de plagiat şi şi-a dat demisia, domnul Boc a salutat acest gest, şi, ca replică eu i-am oferit o minge la fileu domnului Boc, să le arate studenţilor, cum este teza lui de doctorat în original, nu cartea despre care el spune că se bazează pe teză. Deci este un lucru foarte simplu. Eu dacă eram în locul lui aş fi făcut ce am făcut deja de astăzi, adică am postat. Şi, cei care vor să o vadă, o au la liber.

Provocare pentru TOȚI politicienii din România care au obținut titlul științific de doctor! Publicați pe paginile... Posted by Emanuel Ungureanu on Sunday, 19 December 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal