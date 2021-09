Emanuel Ungureanu, critici dure la adresa lui Iohannis: "Cine nu stă în faţa lui în poziţia de ghiocel nu supravieţuieşte politic"

Întrebat de ce consideră că preşedintele Klaus Iohannis ar fi păpuşarul din spatele premierului Florin Cîţu, deputatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu a spus că este clar că se preferă o alianţă PNL-PSD în locul uneia cu USR şi astfel se joacă periculos o carte importantă a democrației.

„Este de domeniul evidenței că domnul Klaus Iohannis preferă o alianță cu PSD în locul unei alianțe cu USR. De aici reacția moale în aceste zile ale PSD-ului care joacă foarte periculos o carte importantă a democrației.

Atunci când vezi că o singură persoană încearcă să concentreze toată puterea așa cum a fost Dragnea. Fix același lucru îl face și Iohannis în aceste zile, are o marionetă îl are pe domnul Cîțu, vrea să ia capul domnului Orban cu orice chip și pentru asta împreună dau foc la țară", spune Emanuel Ungureanu.

„Iohannis vrea să concentreze puterea în mâinile lui şi să contureze justiția”

„Cîţu este beat de putere. Problema este că volanul este în mâinile lui și mașina se numește România, iar direcția este prăpastia.

Asta a atras atenția în această zile, dincolo de jocurile cu PNL și PSD dincolo de frânele pentru moțiunea de cenzură pe care le pune. Împreună, doamna Gorghiu cu domnul Iohannis și cu domnul Ciolacu sunt înțeleși în această chestiune.

Domnul Iohannis vrea să concentreze puterea în mâinile lui şi să contureze justiția. Domnul Iohannis are apucături de satrap. Să vrei atât de mult puterea cu atât de mult cinism încât să treci cu tancul peste niște parteneri onești, l-am susţinut în turul doi la prezidențiale, dar el a jucat tot timpul pentru propria carieră politică şi pentru ambițiile personale nemăsurată. Aceasta este adevărata faţă a lui Klaus Iohannis, însetat de putere şi dornic să o aibe în mod absolut.

"Visul lui Iohannis este să lase pe scena politică şi să păpuşeze PNL şi PSD"

USR PLUS este clar că a fost piatra din bocancul preşedintelui care l-a ros tot timpul şi şi-a pierdut răbdarea preşedintele. Nu ne-am aliniat , nu am spus să trăiți, nu am fost în poziție de drepți. Cine îl ştie pe Iohannis îi știe limitele. Cine nu stă în faţa lui în poziţia de ghiocel nu supraviețuiește politic", a mai spus Emanuel Ungureanu la Antena 3.

