Europarlamentar PSD, ipoteză bombă: Cine l-a îngropat, de fapt, pe Dan Barna. „Devorarea USR continuă!”

Foto: Dan Barna/Facebook

Europarlamentarul PSD Cristian Terhes scrie, într-o postare pe Facebook, că Dan Barna a ratat turul doi al alegerilor prezidențiale după ce 12% dintre alegătorii săi au migrat la Klaus Iohannis, după apariția anchetei Rise Project.

Terhes susține că în acel moment s-a jucat soarta alegerilor prezidențiale, iar cei de la USR vor fi în continuare canibalizați de către cei de la PNL. Terhes spune că are această informație de la un sociolog cu care a discutat rezultatul alegerilor prezidențiale.

”Dezvaluirea despre dosarele penale ale lui Barna au mutat peste 12% de la Barna la Iohannis in cateva zile

M-am intalnit azi cu un sociolog si, printre altele, am vorbit despre rezultatele alegerilor prezidentiale. Din vorba in vorba am ajuns si la Dan Barna, la care eu am spus ca nu e democratic sa fie eliminati prin dosare penale candidati din cursele electorale.

Democratic sau nu, zice, dezvaluirea despre dosarele penale ale lui Barna l-au facut sa piarda in cateva zile peste 12%, care s-au mutat la Iohannis.

Privind in retrospectiva, asteptarile USR ca Dan Barna va intra in turul doi au fost indreptatite.

Efectul cu dosarele s-a resfrans insa si asupra USR, care a scazut in incredere. Din multiple surse am auzit ca USR va fi tinut la 10-15% pentru a fi brelocul PNL.

Ce Dan Barna nu a inteles este ca nu Dancila a fost contracandidatul sau, ci Iohannis.

Ce USR nu a inteles e ca nu PSD il dorea scos din joc, ci PNL.

Devorarea USR de catre PNL va continua.”, scrie Chris Terhes.