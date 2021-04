Fără mască la Opera și Teatrul Național. Ministrul Culturii: "Vor avea acces doar persoanele vaccinate"

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a oferit explicații cu privire la programul pilot ce se va desfășura la Opera Națională și la Teatrul Național, în cadrul căruia persoanele vaccinate nu vor mai fi nevoite să poarte mască de protecție la evenimentele organizate în cele două locații.

"Suntem în mijlocul organizării mai multor acțiuni. Avem și un maraton al vaccinării în care suntem implicați, va fi o acțiune în perioada 7 -9 mai, atât la Biblioteca Națională, cât și la Sala Palatului.

Legat de proiectul pilot, ieri am avut câteva vizite la fața locului și am mai tras niște concluzii. Una importantă ar fi că am mai renunțat la componenta outdoor. Pe acoperișul Teatrului Național, pentru că acolo accesul se poate realiza doar cu liftul, iar experiența noastră și a altor state ne arată că este foarte important cum facem accesul și ieșirea de după eveniment.

Vorbim de cei care se vor înscrie în aceste programe pilot, pentru că este o chestiune și de voluntariat, dar în Sala Mare a Teatrului Național și în Sala Mare a Operei vor avea acces doar persoanele vaccinate și vor avea dreptul să nu poarte mască. Nu spun că va fi toată lumea fără mască, pentru că va fi o chestiune opțională, dacă sunt oameni care își doresc să își păstreze masca o vor putea face.

Rezultatele acestor experimente ne vor arăta cât de sigură este vaccinarea",a explicat ministrul Culturii.

Program pilot pentru organizarea evenimentelor

Ministrul Culturii a fost întrebat dacă vor fi organizate doar aceste proiecte programe pilot, sau persoanele vaccinate vor putea la evenimentele culturale fără mască de protecție. În acest context, Gheorghiu a explicat că momentan, este vorba doar despre un program pilot, urmând să fie evaluat modul în care acesta va evolua.

"Vor fi doar aceste programe pilot, care vor avea trei brațe. Două în interior și unul în exterior. Cel în afară, organizat în fața Operei, intenționăm să aibă și o componentă de HoReCa, așa că o parte din spectatori vor fi așezați la mese", a explicat Bogdan Gheorghiu.

Referitor la marile festivaluri de muzică, ministrul Culturii spune că s-ar putea organiza, un eveniment experimental, dar acesta depinde de rata de infectare și evoluția pandemiei, dar și de rezultatele programelor pilot desfășurate la Teatrul Național și la Opera Națională.

"Cred ca da, dar undeva în partea a doua a acestei veri. Scopul acestor programe pilot este să fim cât mai bine pregătiți pentru data de 1 iunie, când vor fi aplicate normele elaborate în această perioadă și evenimentele se vor desfășura la o scară din ce în ce mai mare. Sigur, totul depinde și de rata de vaccinare, care iată crește de la o zi la alta și este un lucru foarte bun", a declarat ministrul, la Antena 3.



