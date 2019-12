Foto: captură Antena 3

Mihai Fifor confirmă declarațiile lui declarațiile lui Paul Stanescu privind candidatura Vioricăi Dăncilă la prezidențiale. Actualul secretar general interimar al PSD susţine că Dăncilă a decis să candideze la prezidenţiale după o discuţie la Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis.

Informaţiile sunt neadevărate, răspunde Viorica Dăncilă. Decizia a luat-o comitetul executiv al partidului, a explicat aceasta. Chiar şi preşedintele Iohannis neagă întâlnirea cu Viorica Dăncilă.

Cu toate acestea, Mihai Fifor a declarat, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3, că se vede nevoit să îi dea dreptate lui Paul Stănescu, ”până la un punct”, arătând că Viorica Dăncilă nu intenționa să candideze.

Ulterior, „după o ședință de coaliție, doamna prim ministru ne-a anunțat pe toți că dorește totuși să convoace Congres și dorește să facă asta cât de repede, deși inițial discuția fusese că nu va avea loc unul. Atunci Paul Stănescu a făcut un pas lateral. (...) Am participat și la întâlnirea de la Cotroceni, la acea rundă de consultări de la Cotroceni și întradevăr discuția aceea a avut loc cu președintele. Nu știu ce s-a discutat pentru că a fost un tete a tete. S-au schimbat multe lucruri în câteva zile. Decizia privind congresul, a existat apoi decizia doamnei prim ministru de a candida la prezidențiale. (...) A fost o vară epică”, a spus Mihai Fifor, la Antena 3.

”A fost o discuţie între premier şi preşedinte!”

Fostul candidat al PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat joi că nu înţelege atitudinea secretarului general interimar al partidului, Paul Stănescu, care a acuzat-o de "blat" cu preşedintele Klaus Iohannis şi că "n-ar fi exclus" să fie îndepărtată din partid.

"Nu înţeleg atitudinea domnului Stănescu şi dacă luăm tot firul evenimentelor, vom vedea că nimic nu confirmă acest blat. Un preşedinte nu face un blat cu un premier atunci când îl dă jos de la guvernare, sau când îl jigneşte permanent sau când din trei în trei zile îi cere demisia, iar un candidat nu ar fi luptat atât cât am luptat eu în toate judeţele ţării pentru a avea un scor cât mai bun şi a câştiga alegerile prezidenţiale. (...) Am discutat cu domnul Iohannis, dar niciodată, absolut niciodată despre PSD. Nu mi-aş fi permis să fac acest lucru. Am avut discuţii şi despre preşedinţia rotativă, şi despre votul din diaspora, şi pe anumite lucruri legate de activitatea guvernamentală, am avut discuţii despre miniştrii pe care nu i-am avut în guvern, despre respectarea deciziilor Curţii Constituţionale. A fost o discuţie între premier şi preşedinte, nu între preşedinte şi liderul unui partid politic, pentru că niciodată nu aş fi făcut acest lucru", a declarat Dăncilă, la un post de televiziune.

