Fiul actorului Caramitru, atac dur la PSD: Le dăm foc

Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru, și membru al USR a lansat un avertisment dur asupra Guvernului Dăncilă, legat de legile Justiției.

”Înțeleg ca PSD vrea sa dea OUG-uri cu efecte juridice retroactive (ceea ce este clar neconstituțional) - ca să anuleze procese judecate in trecut și sa scape de condamnări date deja.

Vreau sa le zic clar : nu va jucați cu focul. Dacă așa ceva devine posibil și acceptat ca fiind constituțional - de ce nu am da și noi un OUG retroactiv in prima zi de guvernare care sa anuleze tot ce ați făcut voi și să va și arunce in pușcărie imediat pe toți ? Ce ne-ar împiedica dacă exista precedent ? Și de ce nu am face asta ÎNAINTE de a alinia toată legislația cu recomandările MCV si ale Comisiei de la Veneția ? Așa scăpăm și de voi și rezolvam și toată legislația juridică rapid (ca nu o sa mai aibă cine sa o blocheze - veți fi toți la Rahova și Jilava). Așa că gândiți-vă bine ce faceți !!!!!”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Mesajele de pe Facebook:



Crina Dobre: Ei nu o dau tinand cont ca pe viitor ar putea pierde puterea. O dau fiind siguri ca asa nu vor mai pierde niciodata puterea. Deci atenti tot noi trebuie sa fim.

Andrei Caramitru: Știu. Trebuie sa câștigam alegerile sau - dacă le masluiesc și le fură masiv - sa le dam foc.

Crina Dobre: Imi este constant teama ca se va lasa cu morti povestea asta. Gasca psd-ista nu renunta (vezi interventiile nerusinate din PE), noi nu vom accepta sa ne distruga tara si va iesi răzbel ;).

Andrei Caramitru: Cam de asta îmi e și mie frica. Situație gen Venezuela. (...) Jandarmii - dacă le dublează salariile - cred ca ar fi pregătiți sa ne împuște pe toți. Nu am nici un dubiu.