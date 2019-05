Florentin Pandele vrea să candideze la Preşedinţie: „Dacă nu facem nimic, România va fi aruncată în haos”

Foto: Gabriela Firea/ Facebook

Florentin Pandele, primarul oraşului Voluntari, a anunțat că va candida la Președinție ca independent.

„E o decizie pe care am luat-o ieri (joi - n.red.). Probabil că puțini mă cred, dar cei care îmi sunt apropiați știu lucrul acesta.

Candidez pentru că vreau să îmi exprim public nemulțumirile pe care le am față de ceea ce se întâmplă în societatea românească. Eu nu pot prezenta aceste schimbări de pe poziția pe care o am, funcția de primar.

În urmă cu nu foarte mult timp am fost vizitați acasă de un vector de imagine însoțit de alte persoane. A venit cu o talanga a venit și cu șampon. A început să facă gălăgie. Eu nu eram acasă, era soacra mea și cu cei doi copii. Nu am făcut absolut nimic. În urmă cu vreo trei ani de zile eu am avut un incident cu un domn, poliția s-a prezentat imediat, s-a deschis un dosar penal imediat. Eu am văzut ceea ce s-a întâmplat acasă, copiii erau speriați am văzut imaginile pe postarea respectivului personaj(...).

Dacă nu facem nimic, România va fi aruncată în haos”, a declarat Florentin Pandele la Antena 3.