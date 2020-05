Bodog: Este înfiorător ce face Guvernul Orban! Înființează din nou ”comisiile morții” care hotărăsc cine are acces la tratamente

"Este înfiorător ce face Guvernul Orban! Fiecare zi cu PNL în frunte aduce tot mai multă suferință românilor!

Vorbesc acum despre hotărârea de guvern prin care se modifică statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial de ieri, 4 mai 2020. O mizerie fără seamăn!

Ca ministru al Sănătății, una dintre prioritățile mele în 2017 a fost să fac tot ce mi-a stat în putință pentru a facilita accesul cât mai multor români la tratamente și medicamente de calitate, pe care mulți oameni nu și le permiteau. Și exact asta am realizat! Doborând barierele artificiale, birocratice și mai ales decizii arbitrare! Am desfințat orice comisie specială și am eliberat accesul la tratamente scumpe pentru români pe bază de prescripție, imediat după diagnosticare! Atât! Fără comisii peste comisii, fără a pune bolnavii pe drumuri degeaba!

Acum, guvernul PNL a dat o hotărâre prin care nu face altceva decât să înființeze - DIN NOU! - acele adevărate "comisii ale morții", în care ei hotărăsc cine are acces la tratementele mai scumpe și cine nu. În care ei hotărăsc cine trăiește și cine nu. Eu nu știu cum îi mai rabdă pământul! Parcă dăm timpul înapoi cu acest Guvern Orban!

Domnilor și doamnelor de la PNL, dați înapoi românilor accesul la tratamente! Direct și transparent, nu prin comisii arbitrare! Dreptul la viață al românilor nu poate sta în pixul vostru!", spune Floarian Bodog.