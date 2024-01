Florin Barbu, după Consiliul Agrifish: "Am pus pe masă mandatul primit de la fermierii români"

FERMIERII ROMÂNI TREBUIE SPRIJINIȚI ❗️ MINIȘTRII SAU COMISARI, PLECĂM CU TOTII ACASĂ DACĂ NU ÎI SUSȚINEM ❗️ ??Am fost în Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde așa cum am promis, am pus pe masă mandatul primit de la fermierii români❗️ Am cerut încă o dată prelungirea derogărilor de la GAEC 7 și GAEC 8 și i-am atras atenția comisarului european pe Agricultură că au trecut 6 luni de când România a cerut această derogare pentru care a primit sprijinul a 15 state membre, iar răspunsul Comisiei încă nu a venit. ❗️Le-am spus-o foarte clar colegilor mei miniștri: Dacă nu înțelegem că fermierii noștri au nevoie de sprijin real, nu de piedici suplimentare în obținerea producției, putem să plecăm cu toții din funcțiile pe care le deținem! În frunte cu comisarul european❗️