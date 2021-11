Garanțiile cerute de Cîțu lui Iohannis pentru a-l lăsat pe Nicolae Ciucă premier

Decizia votata in interiorul PNL vine după săptămâni întregi de negocieri şi contraziceri.

În urmă cu o lună, Florin Cîţu nici nu lua în calcul varianta ca Nicolae Ciucă să fie premier. Mai mult, îl acuza pe acesta că ''i-ar fi furat partidul''. Atunci, generalul a râs de premierul demis.

Reporter: La negocierile politice de ieri, Florin Cîțu le-a transmis partenerilor de dialog că ar prefera un alt premier, chiar unul independent, în locul dumneavoastră, pentru că i-ați luat partidul.

Nicolae Ciucă (râzând): Este foarte bine că a luat această decizie!

Reporter: Sunteți de acord cu ceea ce spune Florin Cîțu?

Nicolae Ciucă: Dați-mi voie să nu comentez astfel de chestiuni! Vă rog foarte mult!

Reporter: Simțiți că Florin Cîțu vă dorește premier?

Nicolae Ciucă (hohote de râs)

Garanțiile cerute de Cîțu

În schimb, pentru a face acest pas, Citu ar fi cerut o serie de garanții, spun surse politice. Ar fi cerut să rămână președintele PNL, să vină la șefia Senatului, să numească miniștrii liberali, dar şi control asupra numirilor din instituțiile din eșalonul doi.

Un nou guvern săptămâna următoare

Nicolae Ciucă a condus delegația liberală la negocierile de joi. El a anunțat progresele făcute și faptul că părțile au convenit să instaleze noul guvern peste o săptămână.

"S-au făcut pași importanți pe pachetul social și pe ceea ce înseamnă că agreăm să căutăm soluții ca să nu creștem taxele, să avem un procent de 7% pentru investiții în bugetul anului viitor și un calendar astfel încât să avem un guvern până joi", a spus Nicolae Ciucă.

Numele noului premier, stabilit astăzi

Numele următorului premier va fi stabilit vineri, a mai spus Ciucă.

"Urmează să stabilim mâine toate aceste detalii", a precizat ministrul interimar al Apărării.

Ședința PSD-PNL va avea loc vineri, la prânz. Reprezentanții celor două partide trebuie să decidă cine va fi primul premier în sistemul de rotație stabilit de liberali și social-democrați. Propunerea PSD este Marcel Ciolacu, iar cea a PNL este Nicolae Ciucă.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, că în urma negocierilor cu PNL nu s-a concluzionat care dintre partide va da premierul.

„Nu am ajuns la o discuție cine are primul ministru. Dacă noi insistăm, cum e corect, dacă nu primul ministru, Ministerul de Finanțe să fie la PSD. Și cei de la PNL, la fel de corect, au insistat, dacă nu au primul ministru să aibă Ministerul de Finanțe. Am mai avut o discuție foarte aplicată pe pachetul social. Rămânem în continuare să căutăm venituri”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a spus că până joi are siguranța că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR.

