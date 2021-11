Florin Cîțu, după negocierile cu USR: "Sunt șanse mari să se refacă coaliția. Astăzi nimeni nu a cerut nimic"

Florin Cîțu a precizat că, deși există șanse mari de refacere a coaliției cu USR, nu renunță la discuțiile de negociere cu PSD, programate tot pentru miercuri.

A fost o discuție bună, terapie de grup... am discutat despre principii, despre PNRR, dacă susținem PNI și în ce condiții și, bineînțeles, despre programul de guvernare, a spus Florin Cîțu după întâlnirea cu Dacian Cioloș.

"Am vorbit despre principii și despre refacerea coaliției de guvernare. Am discutat pe principii, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției mult mai în detaliu. Nu am discutat despre un nume de premier.

Am discutat despre principiu, nu nume de persoane. Vom avea premier de la PNL. Sunt șanse mari de refacere a coaliției, am ieșit optimist. Nu a cerut nimeni nimic astăzi. E o discuție clară, premierul va fi de la PNL. Vom purta discuții și cu PSD", a declarat Cîțu.

Acesta a mai spus că este normal ca UDMR să vină cu propria sa propunere de premier.

”UDMR a fost de fiecare dată la consultările de la Cotroceni cu propunere de premier. Este normal să vină cu o propunere.”

”Noi avem majoritate chiar si fara voturile de la minoritati. Cu asta am inceut azi (discutiile cu USR), daca putem face majoritate. Ne-am uitat la cifre si avem majoritate”, a mai precizat Cîțu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal