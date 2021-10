Florin Cîțu nu va face parte din viitorul Guvern Ciucă: ”PSD și USR m-au dat jos”

Președintele PNL Florin Cîțu spune că nu există „compatibilitate” între el și PSD sau USR, pentru că cele două partide l-au dat jos prin moțiune de cenzură.

De asemenea, Cîțu afirmă că nu va fi premier în viitorul Executiv.

"Marcel Ciolacu a spus că nu vrea să discute cu mine. La celelate negocieri am fost. Şi la minorităţi am fost prezent, am fost şi la UDMR. Dacă vor fi discuţii cu USR, bineînţeles că voi fi acolo.

Marcel Ciolacu a fost foarte specific, a spus că nu are ce discuta cu Florin Cîţu. Când cineva îţi închide uşa în nas, nu mai ai ce să discuţi, dar e bine că există discuţie u premierul desemnat, care are un mandat din partea PNL.

La toate negocierile politice am participat. Vom vedea cum vor merge aceste discuţii. Ceea ce vreau să spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate în această perioadă. Ăsta e momentul. Acum avem șansa să aratăm că sunem responsabili și cei de la USR și cei de la PSD, să trecem România prin iarnă.

Eu am arătat că sunt responsabil și am făcut acel pas, am venit cu un alt premier. PNL a înțeles momentul.

E momentul ca și celelalte partide, care au depus o moțiune pe persoană fizică împotriva mea, să vină acum să spună DA, mergem și susținem un guvern al PNL și UDMR.

Aici nu este vorba de o negociere. Este vorba de o soluție într-un moment prin care trece România, un moment important. PNL a luat această decizie. Eu am arătat că sunt responsabil, am venit cu un alt premier.

Eu am înțeles mesajul celor două partide: PSD și USR, care s-au unit și au votat o moțiune pe persoană fizică împotriva mea.

Întrebat dacă sunt șanse să facă parte dintr-un viitor Cabinet condus de Nicolae Ciucă, Florin Cîțu a răspuns:

Nu, în acest Cabinet, în niciun caz. Avem așa de multă treabă la partid. Deja astăzi cred că am o lună de când am terminat Congresul. E mult de muncă la partid, deci nu se pune discuția", a declarat duminică Florin Cîţu.

