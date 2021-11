Florin Cîțu: ”Vrem să facem această guvernare în jurul PNL, cu premier liberal”

”Nu avem o discuție despre premier. Astăzi am flexibilizat dousă decizii, decizia de a putea merge la guvernare cu cei de la USR, cealaltă decizie, pe care o luasem în Consiliul Național, de a guverna cu PSD. Rămâne decizia pe care o are PNL, și astăzi nu am discutat despre ea, ca premierul să fie președintele partidului, dar la negocieri vom merge cu propunerea ca premierul să fie al PNL. După aceea vom dicuta mai departe, în funcție de negocieri.

(...) Noi vrem să facem această guvernare în jurul PNL, cu premier liberal”, a spus Florin Cîțu.

Cîțu a refuzat să răspundă la întrebarea dacă va mai putea fi desemnat premier și dacă va mai putea strânge o majoritate în Parlament.

”Nu vom modifica nimic din ceea ce noi am susținut tot timpul, o guvernare liberală. V-am asigurat că în PNRR sunt incluse reformele și aceste reforme vor fi făcute așa cum sunt incluse în PNRR. Oricine ar încerca să modifice, chiar și o virgulă, în PNRR, ar însemna că nu vom lua acei bani.

(...) În continuare, îi asigur pe români că orice guvernare vom face, nu vom devia de la obiectivele noastre de a avea o Românie modernă, liberală, cu un parcurs european”, a mai spus liderul PNL.

