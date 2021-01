Florin Cîțu l-a numit pe deputatul Alexandru Muraru în poziția de Reprezentant Special al Guvernului

Hotărârea privind înființarea acestei poziții prin acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului a fost realizată prin decizie a premierului Florin Cîțu. Această poziție de Reprezentant special este neremunerată, se arată în comunicat.

"Sunt onorat că Primul ministru Florin Cîţu m-a desemnat", a scris Aleaxndru Muraru joi, pe pagina sa de Facebook.

"Din această funcție neremunerată, îl voi asista, consilia și reprezenta pe Primul-Ministru, oferind expertiză în elaborarea, coordonarea și dezvoltarea politicilor memoriei, prevenirea și combaterea antisemitismului, a xenofobiei, extremismului și a altor forme de intoleranță, discurs instigator la ură și violență simbolică.

În același timp, voi iniția și sprijini acțiuni, inițiative și politici menite să sporească gradul de conștientizare și să încurajeze o cultură a memoriei clădite pe principii democratice, pe adevăr și responsabilitate civică." a mai scris deputatul.

Reprezentantul Special va asista, consilia și reprezenta pe Primul-Ministru, oferind expertiză în elaborarea, coordonarea și dezvoltarea politicilor memoriei, prevenirea și combaterea antisemitismului, a xenofobiei, extremismului și a altor forme de intoleranță, discurs instigator la ură și violență simbolică.

În același timp, reprezentantul special va iniția și sprijini acțiuni, inițiative și politici menite să sporească gradul de conștientizare și să încurajeze o cultură a memoriei clădite pe principii democratice, pe adevăr și responsabilitate civică.

Înaltul oficial va gestiona relația cu autoritățile centrale și locale relevante, mediul asociativ și cu organismele internaționale cu atribuții în problematica politicilor memoriei, prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, extremismului a discursului instigator la ură și a altor forme de discriminare, intoleranță și violență politică sau simbolică.

Totodată, reprezentantul special va sprijini eforturile de promovare ale politicilor memoriei la nivel guvernamental, central și local, dar și a celor de combatere a xenofobiei, antisemitismului, a rasismului și ale altor forme de intoleranță, de violență simbolică sau politică.

Reprezentantul Executivului va iniția, împreună cu instituțiile relevante din mediul instituțional și educațional, programe orientate către funcționari guvernamentali și alte categorii relevante din sectorul public pentru conștientizarea și cunoașterea efectelor nefaste ale antisemitismului și xenofobiei.

De asemenea, noul oficial guvernamental va sprijini și colabora îndeaproape cu ministerele, agențiile guvernamentale și organismele responsabile sau implicate pentru operaționalizarea celor două proiecte naționale majore - Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului și Muzeul Ororilor Comunismului în România.

Între atribuțiile sale, noul reprezentant special al Executivului va sprijini facilitarea dialogului și dezvoltarea de proiecte sau programe în domeniile relevante cu organisme similare din UE, SUA și alte state etc.

Această nouă poziție de reprezentant special al Guvernului României se înscrie în recomandările și rezoluțiile Consiliului UE, Comisiei Europene și Parlamentului European și ale altor organisme internaționale relevante pentru dezvoltarea politicilor memoriei, combaterii antisemitismului, a xenofobiei, a discursului instigator la ură și a altor forme de intoleranță și discriminare.

Parlamentul European a adoptat, alături de alte organisme europene și internaționale la care România este parte, rezoluții, rapoarte și recomandări care impun eforturi la nivel local, național și european, materializate prin crearea unor asemenea poziții și organisme, dincolo de instituțiile și instrumentele deja existente.

De asemenea, există un trend comunitar ca statele europene să dezvolte instrumente și politici pentru cultivarea conștiinței și memoriei europene. Astfel de eforturi urmăresc suplinirea nevoii de cunoaștere, și comemorare a traumelor colective și individuale pe care popoarele europene le-au suferit în ultimii optzeci de ani de istorie, precum și reconcilierea diferitelor comunități.

Asemenea poziții există deja în alte state din Europa, Statele Unite ale Americii sau în interiorul organizațiilor internaționale. În concordanță cu normativele euro-atlantice privind politicile memoriei, asumarea unei astfel de poziții vine să întărească angajamentele României la nivel înalt privind dezvoltarea democrației, apărarea drepturilor omului, promovarea toleranței, a alterității și a respectului pentru drepturile civile, prevenirea și combaterea formelor diverse de xenofobie, antisemitism și extremism.

Această poziție publică se adaugă altor eforturi pe care statul român le-a făcut de-a lungul anilor în această privință, precum instituții de la nivel central, aflate sub control parlamentar și guvernamental, ori măsuri legislative, inițiative sau acțiuni punctuale.

Alexandru Muraru este cunoscut politolog și istoric, fost bursier Fulbright, precum și al Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA. Este specializat în problematica memoriei Holocaustului și comunismului, istoriei ideilor, mentalităților și istoriei intelectuale românești din secolele XX-XXI. Din decembrie 2020 este deputat PNL în Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație.

Este profesor asociat în Științe Politice și cercetător științific în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În anul academic 2019‑2020 a fost profesor invitat Senior Fulbright la New York University, iar în 2010-2011 a fost Tziporah Wiesel Fellow al Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington DC.

În trecut a deținut funcția de consilier la Cancelaria Prim‑ministrului (2005‑2009), director general al Institutului National al Patrimoniului (2013‑2014) şi membru în conducerea Societății Române de Radiodifuziune (2014‑2020).

A beneficiat de numeroase stagii de cercetare și burse de studiu în Europa şi America de Nord în domeniile științelor politice și istoriei Holocaustul (Utrecht University (Olanda, 2004), USHMM, Center for Advanced Holocaust Studies, Washington DC (SUA, 2010-2011), Northwestern University, (SUA, 2013), Royal Holloway University of London (UK, 2016) New York University (SUA, 2019-2020), Yad Vashem - International Institute for Holocaust Research (Israel, 2018) ș.a.).

A participat la numeroase programe postuniversitare avansate de cercetare şi a susținut prelegeri şi conferințe internaționale în centre academice sau de cercetare din Europa și SUA (Paris, Londra, Viena, Berlin, Budapesta, New York, Washington DC etc.).

Este autor sau coordonator a zece volume de istorie și științe politice.

A publicat zeci de studii şi articole privind problema monarhică în România postcomunistă, istoria Holocaustului, istoria mentalităților.

Pentru pozițiile sale publice şi lucrările despre trecutul recent, a fost decorat de două ori de Regele Mihai I al României cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate (2008) şi cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer (2015).