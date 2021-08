Florin Cîțu: Orban a ales un mod foarte urât de a ieși din politică

Întrebat, joi seara, la TVR 1, despre declarațiile lui Ludovic Orban din ultima perioadă, Florin Cîțu a spus că nu vrea să le comenteze.

„Eu spun doar un singur lucru: m-am uitat în ultima perioadă la aceste declarații și cred că domnul Orban a ales un mod foarte urât să iasă din politică. În rest, eu nu aș vrea să mai comentez declarațiile sale”, a spus Cîțu.

Cîțu a recunoscut că se gândea de mult să candideze la funcția de președinte al PNL

„Lucrurile cred că s-au întâmplat natural în momentul în care am intrat în politică. (...) Cred că tot parcursul meu politic m-a dus în această direcție. M-am luptat cu PSD cred că din primul moment și am păstrat PSD inamicul numărul 1. Niciodată nu am atacat PNL, niciodată nu am atacat un coleg din PNL, nu atac niciun coleg din coaliție. Inamicul meu este PSD”, a mai spus Cîțu.

Premierul a mai spus că deși când a anunțat că va candida pentru președinția PNL avea doar câțiva oameni în jurul său, astăzi are 36, una anunțând chiar joi seara decizia.

„Arad, pe domnul Falcă”, a spus Cîțu, întrebat ce organizație s-a mai înscris pentru a-l susține.

Congresul PNL, în care se va alege președintele PNL, are loc în 25 septembrie. Candidează premierul Florin Cîțu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ultimul fiind președintele PNL în funcție.

