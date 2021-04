Florin Cîţu a primit un cadou inedit de la Dan Barna

1 aprilie nu este doar ziua păcălelilor, ci şi ziua de naștere a premierului Florin Cîţu, iar aleșii i-au transmis urări. În timp ce colegii de partid s-au declarat mulțumiți de modul în care a condus până acum țara, cei din opoziție spun că data de azi i se potrivește la fix şi, pe lângă sănătate, i-au dorit cât mai mult timp liber, departe de guvernare.

Vicepremierul Dan Barna a anunțat pe rețelele de socializare că el şi alți șapte miniștri au pus mână de la mână şi i-au luat trei stilouri colorate în nuanțele coaliției şi i-au spus că îl susțin. Alături de stilouri, sărbătoritul a primit şi o felicitare cu urări.

"Știți sentimentul acela când e ziua unui coleg și te gândești ce să-i faci cadou?

Astăzi e ziua colegului nostru Florin Cîţu, premierul României. Împreună cu colegii Cătălin Drulă, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu, Claudiu Nasui, Stelian Ion, Ciprian Teleman și Sergiu Hossu am pus mână de la mână și am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliției, am semnat o felicitare cu urări și gânduri adecvate momentului și i le-am înmânat sărbătoritului. La mulți ani, domnule premier și energie pentru a semna cât mai multe reforme asumate împreună", a scris Dan Barna pe Facebook.

Opoziția: ”Sper să aibă milă de noi și să renunțe la postul de prim-ministru”

Opoziția însă, pe lângă un simplu ”La mulți ani”, a avut și un mesaj puțin mai acid la adresa premierului.

Marcel Ciolacu (râzând): Vă dați seama ce coincidență?

Reporter: Ce îi urați?

Marcel Ciolacu: La multi ani! Dar vă dați seama ce coincidență să fie născut tocmai de 1 aprilie?

Reporter: Este ziua lui Florin Cîțu. Ce îi urați?

Ana Maria Cătăuță: La multi ani! Îi urez foarte mult timp liber! Sper să aibă milă de noi și să renunțe la postul de prim-ministru și, din păcate, el este gluma pe care România o are azi de înfruntat

Reporter: Cum vi se pare că e născut de 1 aprilie?

Ana Maria Cătăuță: Mi se pare foarte veridic! Se potrivește perfect!

Reporter: Este ziua lui Florin Cîțu. Aveți să îi urați ceva?

Ilie Toma: Serios? Nu știam treaba asta! Indiferent de opțiuni politice, când este ziua unui om nu putem să-i spunem decât multă sănătate și poate că ar fi bine să se gândească mult mai profund în această zi și să lase pe cineva care ar fi mai profesionist să conducă România.

