Florin Cîţu, după pierderea a 2 miliarde de euro din PNRR: "România e victima propriului succes”

”România este victima propriului succes, pentru că am crescut mult mai rapid decât era estimat în PNRR şi sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB”, a explicat, luni, Florin Cîţu.

Mai mult, fostul premier a subliniat că toate statele au aceste ajustări și acest scenariu a fost luat în considerare.

”Nu se pierd bani, veți vedea că totul este ajustat, există o procedură care va fi urmată”. Fostul premier a adăugat că ministrul Investițiilor, Dan Vîlceanu, a prezentat acele articole din Acord la care se referă această ajustare. Nu este ceva grav sau ceva dificil”, a mai spus Florin Cîţu.

Florin Cîțu, liderul PNL, a declarat că 2021 a fost ”cel mai bun an din istoria României”. Singurul său regret este acela că nu a reușit să ducă la capăt reformele propuse, pentru că succesul economic s-ar fi văzut şi în buzunarele românilor.

”E important să ştim exact situaţia reală. Eu ştiu că de foarte multe ori se spune că oficiali cumva nu vină să spună întotdeauna situaţia cum este ea, să nu sperim oamenii. Şi nu despre asta este vorba.

Eu cred că e bine să ştim toate scenariile şi în special scenariile dificile pentru că oamenii trebuie să se pregătească să ia decizii şi dacă se întâmplă să fie mai rău decât ne-aş aşteptat, atunci cu toţii câştigăm aşa.

Am administrat economia în 2020 şi în 2021 şi a ieşit bine. Te pregăteşti pentru ce este mai rău şi dacă iei măsuri bune, rezultatele vor fi confirmate.

”Anul trecut a fost cea mai rapidă revenire în criza globală”

Anul trecut, nu o spun doar eu, a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, cea mai rapidă revenire în criza globală. Am un singur regret, că nu am reuşit să am timpul să duc până la final reformele propuse pentru că atunci tot acest succes economic s-ar fi văzut şi în buzunarele românilor.

În momentul în care vom termina reformele succesul economic al creşterii economici se va vedea şi în buzunarele tuturor românilor”, a spus Florin Cîţu.

”Aceste măsuri liberale sunt luate pentru a –i ajuta pe toţi românii. Nu vă spun doar eu că a fost un an de succes al României, vreau să citez din domnul Mathias Cormann, secretarul general al OCDE , care spunea ieri, că la fel ca majoritatea ţărilor din lume, pandemia a lovit puternic România în ceea ce priveşte economia.

În 2020 PIB-ul României a scăzut cu 3,7%, mai puţin decât media OCDE, de 4,7”, a mai spus liderul PNL.