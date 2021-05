Cîțu, după ședința despre PNRR: "Nu comentez de capacitatea de înțelegere a celor cu care discut"

Premierul Florin Citu a afIrmat, joi, după şedinta coalitiei pe tema PNRR, că au fost abordate toate temele, iar discuţiile au fost discutate în detaliu în cadrul şedinţei.

"Nu vreau să comentez despre capacitatea de înţelegere a celor cu care noi dialogăm de fiecare dată. Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu bugetul aferent fiecărui capitol. Până la urmă, am intrat şi în detalii, şi în ordonanţa care stă la baza PNRR.

Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu toate bugetele. Am intrat în discuţii şi pe reforme, ordonanţă, deci lucrurile au fost foarte aplicate, s-a discutat în detaliu.

Acest PNRR are o componentă importantă de reforme. Acea componentă de reforme este o componentă care are în spate votul românilor care au votat această coaliţie care guvernează astăzi România, reforme pe care noi deja le-am agreat cu Comisia Europeană, reforme care vor duce la reducerea deficitului bugetar, reforme care vor duce la creşterea economică, ceea ce vedem şi astăzi, că implentăm reformele liberale şi aduc creştere economică. Deci răspunsul este mai mult decât clar.

Am luat şi propunerile celor de la sindicat, am luat şi propunerile patronatelor, am luat şi propunerile PSD şi ne uităm la ele, dar, dacă există vreo componentă care să fie în spirutul a ceea ce noi vrem să facem în această ţară. Astăzi, programul de reforme pe care noi îl facem corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile, când PSD a fost la guvernare. E mai complicat să crezi că astăzi vom avea compatibilitate pe anumite lucruri, dar eu întotdeauna sunt deschis. Nu cred că a fost un premier care să aibă astfel de deschidere.

PNRR este un proiect al Guvernului, aşa cum este în majoritatea ţărilor", a precizat Florin Cîţu.

Planul Național de Redresare și Reziliență propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost adoptat, la data de 7.04.2021, de Guvernul României.

”PNRR nu are de ce să treacă prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem să îl facem este să prezentăm românilor, în Parlamentul României, forul legislativ al României, PNRR. Este un lucru pe care putem să îl facem, dar nu are de ce să treacă prin Parlament, nu este nevoie de niciun vot, nu este nevoie de dezbatere”, a spunea Florin Cîţu săptămâna trecută, după şedinţa de Guvern.

