Fosta jurnalistă Elena Lasconi, interviu la Sinteza Zilei, după ce a ieşit primar: "Nu vreau, când ies la pensie, să-mi luxez picioarele în gropile de aici" 

"E un moment istoric, nu numai datorită scorului pe care l-am obţinut ci datorită faptului că este pentru prima dată în istoria Câmpulungului când este o femeie aleasă primar şi este pentru prima dată când este aleasă o venetică. Aşa li se spune pe aici celor care nu sunt de-ai locului, nu sunt născuţi în Câmpulung Muscel."

Întrebată ce a determinat-o să renunţe la jurnalism pentru a se face primar, Elena Lasconi a răspuns: "Furia, în primul rând. Am hotărât să mă ridic de pe canapea, să nu mă mai plâng din faţa televizorului, sau să ies doar la proteste în stradă şi am zis că vreau să fac ceva concret. Acesta este locul pe care eu îl iubesc foarte mult, Câmpulung este oraşul meu de suflet, acasă. Eu am simţit mereu că aici vreau să trăiesc şi aici vreau să îmbătrânesc. Nu vreau când ies la pensie să-mi luxez picioarele în aceleaşi gropi care sunt şi astăzi în Câmpulung."

"Aici este o lipsă totală de nevoie absolut esenţiale cum ar fi apă, canalizare, asfalt. E momentul să ne apucăm de treabă şi sunt absolut sigură că foarte curând se va vorbi despre Câmpulung aşa cum se vorbeşte despre Ciugud şi aşa cum se vorbeşte despre Oradea."

"Nu am intrat în politică pentru a viza un post de parlamentar, ci pentru a face "gospodăreală" aici la Câmpulung. Vreau să fiu un exemplu pentru oamenii de bună credinţă. Nu-mi doresc să ies la pensie din funcţia de primar, ci îmi doresc să fiu urmată şi de alţii. Numai în felul acesta putem să schimbăm clasa politică din România, care este destul de sulfuroasă."

Întrebată dacă birocraţia ar putea să o împiedice să schimbe oraşul aşa cum îşi doreşte, Elena Lasconi a răspuns că şi prietenii i-au pus aceeaşi întrebare. "Mă intrebau colegii - ce-ţi trebuie ţie să te duci acolo, într-un oraş blocat în anii 90, un oraş unde este crima organizată în floare, de ce vrei tu să te duci acolo, să te baţi cu vechea clasă politică. Uitaţi că în felul meu de a fi şi faptul că iubesc oamenii. D-asta am făcut jurnalism, că îmi place să vorbesc cu oamenii. Datorită acestui fapt, că nu am discurs politic, acest lucru a adus această victorie. E un scor istoric pt candidaţii USR-PLUS în România."