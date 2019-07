Sondajul de opinie al PSD pentru alegerile prezidențiale este în plină desfășurare.

Până la finalul lunii iulie acesta trebuie finalizat. El va fi prezentat într-un congres PSD ce va stabili în final numele candidatului. Potrivit surselor PSD, deși este listat în sondaj, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, are slabe șanse de a fi nominalizat candidatul PSD-ALDE la prezidențiale.

Deși au pierdut ultimele trei alegeri prezindențiale cei din PSD insistă să aibă un candidat membru de partid, fapt care va diminua șansele de câștig, având în vedere situația dramatică din punct de vedere politic prin care trece partidul.

Aceleasi surse spun ca prin combinatia sondaj-vot la congres, candidatul PSD la prezidentiale ar putea fi Eugen Teodorovici, ministru de finante, proaspat ales presedinte executiv al partidului.

Mai sunt 4 luni pana la prezidentiale, iar candidatul PSD ar putea fi lansat oficial peste o luna. El va avea 90 de zile la dispozitie sa convinga electoratul.

Daca Teodorovici va fi candidatul, ALDE va insista probabil ca Tariceanu sa fie si el candidat la prezidentiale, dat fiind ca se afla la apogeul carierei sale politice. ALDE in schimb, prin scorurile obtinute (6% in 2016 si 4% in 2019) nu este un sprijin solid pentru candidatura lui Tariceanu, chiar daca el isi doreste candidatura si de 3 luni lucreaza la acest proiect.

