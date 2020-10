Gabriela Firea, atac dur: ”Autoritățile guvernamentale habar nu au de capul lor!”

”Incompetentā si rea-credintā la guvernare! Anul trecut în iarna, INSP (in subordinea Ministerului Sanatatii) publica pe site-ul oficial, in plin sezon rece, doar 60 de bucuresteni cu gripa A si B. Noi identificasem prin Assmb si cabinetele de medicina scolara aproape 3 000 de copii cu gripa sezoniera, plus mii de adulti diagnosticati de medicii de familie si tratati acasa.

Deci, statistica oficialā era facutā în bataie de joc!

Asa e si cu noua gripa chinezeasca!

Autoritatile guvernamentale habar nu au de capul lor! Prefectul PNL spune una, sefa INSP confirma cu totul altceva, grupul de comunicare strategica - cel condus ilegal de un personaj care a sfidat legea pentru a se cocota cat mai sus -, transmite cu totul altceva.

O adunaturā de politruci care a venit la putere doar cu scopul imbogatirii!

Nu le pasā de oameni!

Nu le pasā de tara!

Lor sa le fie bine!”, a transmis Gabriela Firea, marți, pe pagina sa de Facebook.

În timp ce Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă că Bucureştiul a depăşit rata de infectare de 3, mai exact 3,11 la mie, Grupul de Comunicare Strategică spune că rata este de 2,69.

Explicaţia este aceea că se raportează la alt număr de oameni.