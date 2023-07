Surse: Gabriela Firea a demisionat din funcția de Ministru al Familiei

Gabriela Firea a demisionat din funcția de Ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, spun surse Antena 3 CNN.

Sursa foto: Hepta

În această dimineață, senatorul PSD a ajuns la Guvern, unde a avut o discuție cu premierul Marcel Ciolacu. Se pare că, în urma discuției, Gabriela Firea a luat decizia de a demisiona.

Demisia Gabrielei Firea vine la doar o zi după cea a Ministrului Muncii, Marius Budăi.

În ultimele zile au fost făcute presiuni la adresa Ministrului Familiei, Gabriela Firea, dar și a premierului Marcel Ciolacu, în contextul scandalului din căminele groazei.

Întrebat despre o posibilă demisie a Gabrielei Firea, Marcel Ciolacu a declarat: ”Ziua abia a început, să așteptăm!”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, chiar liderii PSD ar fi fost cei care i-ar fi cerut demisia ministrului Familiei.

Cu toate acestea, încă de la începutul scandalului căminelor groazei, Gabriela Firea a încercat să-și demonstreze nevinovăția și faptul că nu a avut nicio legătură cu aceste azile unde bătrânii erau înfometați, bătuți și umiliți.

”Este oribil ce s-a întâmplat în aceste cămine pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități! Justiția și instituțiile care au atribuții să își facă treaba, să scoată la iveală responsabilii și să-i tragă la răspundere. Dacă există cea mai mică acuzație care mă privește direct, nu voi ezita să mă retrag! Până atunci, oare chiar crede cineva că eu aș fi putut închide ochii la asemenea suferințe dacă aș fi știut? Nu pot să înghit la nesfârșit toate acuzațiile nefondate și neverificate care mi se aduc în spațiul public, care îmi vizează întreaga familie.

Toată viața mi-am dedicat-o oamenilor! Am ajutat oameni ca simplu cetățean, ca jurnalist, în orice funcție publică pe care am deținut-o și stă mărturie toată activitatea mea, toată viața mea. „Oamenii pe primul loc!” nu a fost pentru mine un simplu slogan de campanie, ci un crez. Nu am ezitat vreodată să întind o mână de ajutor și îmi cunosc sufletul sute, mii de oameni pe care i-am sprijinit în toți acești ani.

Sunt un om cu iubire și frică de Dumnezeu. Familia mea este cu iubire și frică de Dumnezeu. Nu suntem niște farisei! Credința ne-o măsoară doar Dumnezeu, iar EL nu are nume și prenume pe pământ! Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt pentru a se exprima. Și este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cinstim icoane și spunem „Doamne ajută”!

Nu sunt un produs creat artificial, umflat cu pompa în campanii electorale prin sume enorme, inclusiv acum 3 ani, pentru “Noul București”, pe care nimeni nu le-a investigat. Cine mă cunoaște, cine a interacționat cu mine măcar puțin știe asta. Cu acordul meu nu se poate fura, nu se pot înșela sau abuza oameni! Tocmai de asta unora le este teamă de mine și de asta nu mă vor în funcții publice, dar asta e o altă discuție.

Trebuie să apăr tot ce am construit în acești ani, tot ce am făcut pentru români, pentru bucureșteni și tot ce vreau să fac în continuare. Este total nedrept să fiu scoasă țap ispășitor. În aceste zile sunt prezentate atât de amestecat imagini, informații, fapte din acest dosar doar pentru ca oamenii de acasă să nu mai înțeleagă nimic. De fapt să înțeleagă exact ce își doresc mințile cenușii care se folosesc politic de acest necaz.

Nu mă scuz, doar răspund concret tuturor minciunilor din aceste zile”, spunea Gabriela Firea zilele trecute.