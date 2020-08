Gabriela Firea a răbufnit după demiterea directorului de Fizică Nucleară de la Măgurele: ”Tortura politică depășește orice limită!”

”Dragii mei,

Tortura politica in aceste vremuri depaseste orice limita! Cititi va rog CV-ul impresionant al academicianului Nicolae Victor Zamfir - Directorul institutului de Fizica Nucleara “Horia Hulubei” - Laserul de la Magurele.

Ei bine, a fost demis! Da, demis! De un ministru al Educatiei care nu stie sa vorbeasca si sa scrie corect limba romana! Este infiorator ce se intampla! Au ajuns corigentii sa-i indeparteze pe academicieni!

Mai mult de atat, chiar nu se poate!

Ca senator si primar am sprijinit activitatea de la Magurele. De aceea, stiu personal cat de mult s-a implicat Profesorul Zamfir in activitatea de cercetare, in rezultatele obtinute, in formarea unei echipe internationale de cercetatori.

Datorita lui, Romania ocupa un loc meritoriu pe harta mondiala a cercetatii.

Dar, iata ca s-a gasit cineva, din obscurul politicului, sa-l alunge. Realmente, este abominabil!

Cine este de fapt Nicolae-Victor Zamfir

EDUCATIE:

 1971-1976 - Facultatea de Fizica a Universitatii Bucuresti, Diploma de Merit

 1984 - Doctor in fizica - Institutul Central de Fizica Bucuresti POZITII:

 1978 – prezent: Fizician, Cercetator (1986) , Cercetator principal III (1989),

 Cercetator principal II (1993), Cercetator principal I (1996), Institutul

National de Fizica si Inginerie Nucleara (IFIN), Bucuresti – Magurele.

 1992 – 2004 leave of absence.

 1990 – 1992: Visiting Scientist, Koln University, Germany

 1992 – 1997: Physicist, Brookhaven National Laboratory, Upton, New York

 1997 – 2004: Research Professor Yale University, Wright Nuclear Structure

Laboratory, New Haven, Connecticut, USA

 2004-prezent Director General, Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara

Horia Hulubei IFIN-HH

 1984: Premiul Hurmuzescu al Academiei Romane

 2006: Membru corespondent al Academiei Romane

 2008: Ordinul Serviciu Credincios in rang de Cavaler

 2005 – Reprezentant Imputernicit al Guvernului Romaniei la Institutul Unificat de Cercetari Nucleare IUCN Dubna

 2005 – Presedinte al Comitetului de colaborare Romania – Centrul European de Cercetari Nucleare CERN Geneva

 2011 - Membru al Consiliului Stiintific CERN

 2008 - Membru al Nuclear Physics European Committee (NuPECC) al European

Science Foundation

 2006 – Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si

Certificatelor Universitare

 2007 – Membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare al

Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica

 2010 Membru al Consiliului de Coordonare al Cercetarii Stiintifice din Academia

Romana

 2007 – Membru al Nuclear Physics Board al European Physical Society, din 2012

Chairman

 2009 – Presedintele Societatii Romane de Fizica

 2010 – Reprezentant imputernicit al Romaniei in Consortiul ELI Extreme Light Infrastructure

 2011 - Membru al Consiliului Stiintific FAIR (Vicepresedinte)

 Membru al Colegiilor Editoriale: Romanian Journal of Physics, Romanian Reports on

Physics, Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest,

 Buletinul Universitatii Petrol-Gaze Ploiesti.

 Membru al Societatii Romane de Fizica, European Physical Society si American

Physical Society.

 Referent la Physical Review Letters, Physics Letters, Physical Review, Nuclear

Physics, Journal of Physics si International Journal of Modern Physics.

 Membru al 'Advisory Committee' pentru diverse conferinte internationale. Secretar stiintific sau director al Scolilor Internationale de Fizica Nucleara de la Poiana Brasov in 1982, 1984, 1986, 1988, Predeal 1990. Presedinte al Comitetului de organizare a Conferintelor Nationale de Fizica 2005, 2008. Coorganizator a 4 editii a

Simpozionului bienal "Structura Nucleara in Secolul 21" Yale University si a Conf. Internationale de Structura Nucleara Wyoming 2002. Inclus in "Who's Who in America" si “Who’s Who in the World” (Marquis).

Incepind cu pregatirea lucrarii de doctorat si pina in prezent activitatea profesionala a fost centrata pe studiul structurii nucleului atomic. Rezulatatele activitatii profesionale sunt concretizate in peste 400 lucrari dintre care peste 300 lucrari publicate in reviste de specialitate cotate international (ISI) (18 in Physical Review Letters, 22 in Physics Letters, 129 in Physical Review C, etc) care au fost citate de peste 4400 ori (factor Hirsch 33), peste 100 lectii invitate si comunicari la manifestari internationale si peste 60 de comunicari la conferinte nationale ale Societatii Americane de Fizica (American Physical Society) si co- editor la 8 Proceedings of International Conferences.

Problematica abordata in lucrari se refera in cea mai mare parte la masuratori experimentale de parametrii de structura nucleara, compararea rezultatelor cu diverse calcule de modele teoretice si interpretarea rezultatelor. Deasemenea o parte din lucrari se refera la fenomenologii globale ale datelor de structura nucleara si studiul evolutiei lor.

Unul din cele mai importante rezultate este studiul coexistentei de faza in structura nucleara. Prin datele experimentale obtinute si prin calcule de model s-a demonstrat ca nucleul atomic la energii joase, in ciuda faptului ca are putine grade de libertate, prezinta caracteristici unei tranzitii de faza iar nucleele aflate la punctul critic prezinta coexistenta de faza, fenomene similare celor din fizica sistemelor cu multe grade de libertate. Lucrarile au stirnit un interes deosebit, avand peste 1000 de citari si fiind mentionate ca realizari majore in Planurile de perspectiva in fizica nucleara din SUA si Germania si le-au fost dedicate articole de prezentare in Nature, Science (American Association for Advancement of Science), Physics World, Physics Web News (Institute of Physics UK), Physical Review Focus (American Physical Society) si Nuclear Physics News (European Science Foundation)”, a scris Gabriela Firea pe pagina de Facebook.