Acasă la Gabriela Firea şi Florentin Pandele de Paște. Mărturisiri în zi de sărbătoare: "Așa cum este la noi nu e nicăieri"

Gabriela Firea, candidatul din partea PSD, la Primăria Generală a Bucureștiului, a găzduit echipa Antena 3 CNN, acasă, în prima zi de Paște.

Pe lângă sărbătoarea plină de spiritualitate, Paștele, astăzi a fost și ziua fiului său Zian. Micuțul a împlinit nouă ani. Gabriela Firea, alături de soțul său Florentin Pandele au vorbit despre Paște și religie și cât de importantă este spiritualitatea.

Gabriela Firea a mărturisit că acasă este cel mai frumos Paște. "Am mai fost plecați de Paște de acasă și ne-a părut foarte rău. Întâi am avut entuziasm. Inclusiv în Grecia am fost într-un an de Paște.

Ne-a părut rău că am plecat din România. Așa cum este la noi nu e nicăieri. Tradițiile noastre, dar în primul rând religia și slujbele, oamenii în noaptea Înviere. Nicăieri nu este ca la noi. Am decis cu Florin să nu mai plecăm niciodată de Paște. Să nu mai stricăm niciodată miracolul acestei sărbători și să fim tot timpul acasă împreună", a spus aceasta.

Pe de altă parte, a susținut că este important ca generațiile mai mari să îi sprijine pe tineri în credință și în religie.

"Important este ca din ce în ce mai mulți tineri să vină la biserică și copiii. Nu trebuie să îi criticăm pentru cum sunt îmbrăcați sau dacă fetele nu au baticul pus sau dacă nu cunosc toate regulile dintr-o biserică. În biserică trebuie să îi ajutăm pe toți", a explicat Gabriela Firea.

Politicianul a oferit și un mesaj cu ocazia Paștelui, tuturor românilor.

"I-aș ruga pe toți românii să aibă mai multă grijă de ei, să sprijine împreună, să aibă grijă de sănătatea lor și a copiilor, să se implice atunci când observă că ceva nu merge atât de bine în comunitatea lor, să fie mai buni, mai iertători, mai solidari. Să ceară ajutorul atunci când nu pot să facă ceva. Paște fericit! Doamne ajută!", a încheiat Gabriela Firea.