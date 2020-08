Gabriela Firea îl spulberă pe Nicușor Dan: "Spune că pensionarii sunt pomanagii. Cred că părinții și bunicii noștri nu trebuie umiliți!"

”Nicușor Dar ar fi trebuit să își someze propriul guvern, pentru că e susținut de PNL și USR să dubleze alocațiile. Nu a făcut niciun fel de afirmație. Ba dimpotrivă, pe la toate emisiunile spune că pensiile și sprijinul financiar pentru persoane cu dizabilități reprezintă pomeni. Vreau să spun, cunosc foarte multe cazuri de familii care au persoană cu diabilități și diferența aceea de bani face diferența între sărăcie extremă și un trai cât de cât decent.

Spre exemplu, în București, un adult cu dizabilități primește 500 de lei, în plus față de suma dată de Guvern care e foarte mică, iar un copil cu dizabilități primește de la Primăria Capitalei 1000 de lei, iar de la stat doar 300 de lei. L-am somat cu o întrebare elegantă, decentă, publică, pe domnul Dan, de ce consideră că pensiile și problemele de sănătate ale unor persoane reprezintă pomeni. Eu nu cred că că părinții, bunicii noștri care au muncit o viață trebuie să fie jigniți și umiliți de fiecare dată când acest candidat spune că sunt pomanagii”, a declarat Gabriela Firea.

Nicușor Dan e cunoscut că dă în judecată dezvoltatorii și investitorii din Capitală

”Am lansat public următoarea temă: mediul investițional din București are nevoie de susținere. Industriile HORA și HoReCa au fost inclusiv la Primăria Capitalei prin persoanele pe care le au în conducere și au solicitat măsuri. Ce ținea de administrația publică locală, noi am respectat și am făcut ca Primar General propueneri votate de consiliul general.

Guvenrul PNL care îl susține pe domnul Dan nu a venit cu nicio măsură. Dimpotrivă, parcă iau tot felul de măsuri împotriva acestor industrii. Deci, unde e susținerea mediului de afaceri. Domnul Dan e cunoscut în București că îi da în judecată pe cetățeni, pe dezvoltatori, pe investitori, închipuindu-și tot felul de probleme”, a adăugat Primarul General al Capitalei.