Gabriela Firea, despre inaugurarea Pasajului Doamna Ghica, cu trei ani întârziere: ”Bucureștenii au fost pedepsiți din răzbunare politică”

Gabriela Firea a reacționat după ce a fost inaugurat Pasajul Doamna Ghica, cu trei ani întârziere. Aceasta spune că în timpul mandatului său la Primăria Capitalei, stadiul lucrărilor era de peste 70%, iar Nicușor Dan ”s-a încăpățânat să caute nereguli si lipsuri închipuite”.

Sursa foto: Hepta/ Alexandru Dobre | Facebook/ Gabriela Firea

”Am lăsat pasajul la un stadiu de peste 70%, executat în doar 8 luni! A fost nevoie de 3 ani grei pentru restul! Nu e motiv de laudă că se deschide circulația abia acum. Bucureștenii au fost pedepsiți din răzbunare politică.

Pasajul Doamna Ghica este al bucureștenilor! Construit pe banii lor și pe răbdarea șoferilor, întinsă la limită! Lucrările sunt pentru oameni, nu ale politicienilor ajunși primari prin minciuni și furt! Au fost bani pentru continuarea lucrărilor, dar un an după alegeri șantierul a fost abandonat și nu s-a văzut picior de muncitor.

Mă bucur că se termină chinul oamenilor prelungit cu 3 ani din ambiția primarului Nicușor Dan de a demonstra că a fost greșit tot ce s-a făcut în Administrația Firea. Simpla dovadă că lucrurile au fost făcute cu seriozitate este deschiderea circulației. Dacă erau greșeli, pasajul nu se mai construia.

Pasajul Ghica putea fi gata de acum aproape trei ani doar dacă primarul general nu se încăpățâna să caute nereguli si lipsuri închipuite! Să nu uităm că nu găseau tablierul metalic care în mandantul meu era lucrat deja de o firma românească la marginea Capitalei. Dar Nicușor Dan și primarul USR de la sectorul 2 au preferat să aducă fier din Italia. Fix ei, marii susținători ai produselor românești au ales să cumpere de peste hotare. Acolo a fost o afacere care miroase și probabil că instituțiile statului vor ancheta.

E bine, totuși, că Nicușor Dan și echipa sa a reușit să termine un proiect lăsat moștenire de primarul general social-democrat Gabriela Firea, împreună cu echipa de consilieri generali PSD. Noi l-am găsit aruncat într-un sertar, l-am reanalizat și într-un an lucrările erau avansate. Actualului primar general i-a luat doar trei ani, dar măcar nu s-a descotorosit de proiect așa cum a făcut cu Pasajul Unirii sau Nicolae Grigorescu. Competența unui primar nu stă în a pasa marile proiecte altora, ci în a începe și finaliza lucrările.

Pasajul Doamna Ghica nu este despre Gabi Firea sau Nicușor Dan, ci despre bucureștenii care pierd timp prețios în trafic zilnic și despre acest oraș care are nevoie să se dezvolte, să se modernizeze. Am demonstrat în mandatul meu că se poate și am finalizat toate lucrările găsite blocate, în stadii incipiente, de la primarii dinaintea mea: Pasajul Sudului, Pasajul Ciurel, Podul Nicolae Grigorescu, Iancului-Pantelimon, Park&Ride Pantelimon, Lărgire Liviu Rebreanu, străzile și rețelele din cartierul Henri Coandă, modernizarea de la zero a Șoselei Fabrica de Glucoză. Lista poate continua. Îl aștept și pe Nicușor Dan cu o listă a marilor proiecte de infrastructură și investiții finalizate în mandatul său. Bani a avut mai mulți, nu se mai poate plânge la infinit!

P.S.: Așa arăta pasajul Doamna Ghica în Septembrie-Octombrie 2020. În acest stadiu am lăsat lucrările”, a transmis Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.