Gabriela Firea, la Congresul PSD: ”Trebuie să fim evaluaţi pentru ceea ce facem, nu pentru istorie”

”Europa revine la viaţă. Cred că noi suntem aceia care trebuie să fim aproape de oameni, deoarece doar noi am luptat nu doar cu virusul, ci şi cu nepăsarea Guvernului care doar a dat oamenilor amenzi, le-a făcut dosare penale şi a instituit dictatura. Noi am dus greul şi nu o spunem ca o laudă. Vreau să atragem atenţia Guvernului că noi am rămas secătuiţi de resurse, că au promis că decontează carantina în spitale. Nu s-a decontat nimic. Unde sunt banii? Păi normal, că trebuie bani pentru baronii galbeni, dar eu dau zilnic nas în nas pe holurile Guvernului şi ministerelor de baronaşi galben”, a spus Gabriela Firea.

Firea: Se vorbeşte intens despre faptul că PSD trebuie să se înnoiască, eventual să fie altul

”Cred că în primul rând trebuie să fim noi cei adevăraţi şi care am avut anticorpi şi faţă de cei care ne-au stricat numele. Până la urmă am ştiut să ne facem ordine în propria casă. Avem strategii, programe, proiecte. Toate sună bine, toate sunt foarte bune, nu? Dar dacă rămânem cu ele doar pe hârtie, nu înseamă că au dreptate românii - e aceeaşi Mărie, cu altă pălărie. Eu propun nu să o schimbăm pe Maria, doar să ne uităm din când în când la pălărie.(...) Dacă schimbăm, numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul, nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie, pentru că adevărata revoluţie e în fiecare clipă, alături de oameni”, a mai spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea: Nu putem plăti la nesfârşit pentru erorile de acum ceva timp

”Trebuie să fim evaluaţi pentru ceea ce facem, nu pentru istorie. S-a dat votul pentru istorie”, a precizat ea.

”Eu cred că trebuie să ne luăm viitorul în propriile mâini. Am fost, suntem şi categoric vom fi alături de români, cu toată puterea noastră. Nu ne ascundem sub nicio umbrelă, slogan. Suntem în faţa dumneavoastră. Ştiu că sunt colegi, consilieri judeţeni, primari, care se simt trădaţi(...).Dragi colegi, capul sus, fruntea sus. Există o vorbă veche din popor – chiar şi baronii galbeni iubesc trădarea, dar nu îi iubesc pe trădători”.