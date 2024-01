Gabriela Firea: I-am dat ocazia lui Marcel Ciolacu să avem o discuție sinceră. Astă vară, am fost executată prin metode subterane. În prezent, sunt "candidat la candidatură"

Prim-vicepreședinte PSD, Gabriela Firea, a răspuns în direct la Antena 3 CNN întrebărilor legate de soarta candidaturii sale la Primăria Capitalei și de relația cu președintele Marcel Ciolacu.

Anterior, în cursul zilei de miercuri, Marcel Ciolacu a fost întrebat, la rândul său, de Antena 3 CNN, despre situația candidaturii Gabrielei Firea și despre susținerea acestei candidaturi.

"Când am vorbit despre București, doamna Gabriela Firea și-a asumat candidatura pentru Capitală.

Am întrebat, dintre primarii de sector, dacă își asumă cineva o altă candidatură pentru București și nimeni nu și-a asumat.

Marcel Ciolacu: N-o susțin mai mult pe Gabriela Firea decât pe alt candidat PSD în alegerile locale

Eu sunt președintele partidului și susțin toate candidaturile colegilor mei din țară în egală măsură.

N-o susțin mai mult pe Gabriela Firea decât pe Toma Constantin la Buzău", a declarat Marcel Ciolacu.

Gabriela Firea: "N-am crezut că voi crea o anumită problemă pentru că am comentat situația candidaturilor"

"În primul rând, dați-mi voie să spun că nu am crezut că voi crea o anumită problemă sau o ușoară iritare, prin faptul că am răspuns unor întrebări ale jurnaliștilor cu privire la situația candidaturilor, dat fiind faptul că se vehiculează deja acest scenariu care pare plauzibil, al comasării alegerilor. Adică localele să nu mai fie la toamnă, ci mai devreme, chiar foarte devreme. Ar fi doar patru luni de pregătire pentru alegerile locale, dacă vor fi concomitent cu cele europarlamentare. Repet, scenariu mai mult decât plauzibil.

Încă o dată, nu mi-am dorit o iritare, nu mi-am dorit o tensionare a relațiilor. Cred că suntem un partid democratic și putem să vorbim liber, câtă vreme nu dăunează nici cetățenilor, nici țării și nici formațiunii politice din care facem parte. Eu mi-am exprimat nedumerirea de ce se tergiversează anunțul ferm al candidaturii mele, pentru că, dacă vă aduceți aminte, anul trecut eu am fost anunțată la Buzău, de către președintele partidului, ca fiind candidatul cert la Primăria Capitalei. A fost reluată declarația în cel puțin trei-patru alte conferințe județene, tot de către președintele Marcel Ciolacu.

Eu nu m-am auto-propus. Chiar am fost nedumerită la acel moment și i-am spus într-o discuție particulară că mi se pare cam devreme și e posibil ca toate tunurile opoziției să vină spre mine. Ulterior, declarațiile au fost dubitative, cu semne de întrebare și îndoială.

Gabriela Firea: "Avem datoria morală să clarificăm candidaturile, pentru ca oamenii să știe pe cine votează"

Înțeleg perioada verii, dar a trecut vara, a trecut toamna, au trecut sărbătorile, mâine suntem deja în februarie. Alegerile bat la ușă și, pur și simplu, colegial, față de noi înșine și față de cetățeni, avem datoria morală să clarificăm, pentru că oamenii trebuie să știe pe cine votează, ce program avem.

Eu știu foarte bine, din punctul meu de vedere, însă politica este o activitate care se realizează în echipă. Dl. Ciolacu este președintele partidului, eu sunt prim-vicepreședinte al partidului și președinte ale organizației de București. Unii fără ceilalți nu putem să luăm decizii care privesc organizația noastră și îi privesc pe cetățeni.

Eu vă spun ce am înțeles, nu ceea ce s-a transmis pe surse: că săptămâna viitoare se va tranșa într-un fel sau altul, în sensul că toată țara, nu doar Bucureștiul, trebuie să exprime candidaturile la Consiliile Județene, la municipii, respectiv municipiul București, care intră, de asemenea în această etapă de anunțare și asumarea candidaturilor.

Gabriela Firea: "În momentul când voi fi anunțată candidat la Primărie, să fie anunțați și colegii candidați la sectoare"

Eu vreau să vă spun că nu e vorba aici de condiții. Într-o relație corectă, colegială nu punem condiții unii celorlalți. Dar am o rugăminte, ca să formulez cât se poate de amiabil. În momentul în care eu voi fi anunțată, cu adevărat, drept candidat - nu "deocamdată", nu "pentru moment", nu "posibil", nu între virgule și paranteze - să fie anunțați și validați și candidații la primăriile de sector, cele șase primării de sector din Capitală.

Asta, ca să nu existe riscul să ne trezim cu câteva zile înainte de a depunerea candidaturilor, sau chiar în ziua depunerii candidaturilor, că unul sau altul dintre colegii noștri nu mai este în echipa noastră și nici nu ne mai lasă timp să pregătim un alt coleg pentru a candida, și să fim în off side, cum s-a întâmplat acum trei ani (...)

Eu știu despre anunțarea candidaturii mele de către dl. președinte Marcel Ciolacu și mai știu de dorința neexprimată într-un for politic, ci mai mult informal, dar negată oficial, de către dl. Robert Negoiță (de a candida pentru Primăria Generală, n.r.). Despre colegul Daniel Băluță nu știu să existe o astfel de dorință, pentru că nici formal, nici informal nu a exprimat-o. Cât privește persoana domnului profesor Adrian Streinu-Cercel, pot să vă spun doar faptul că noi l-am măsurat într-un sondaj de opinie pentru Primăria Sectorului 1. Domnia sa, în schimb, ne-a mulțumit pentru faptul că manifestăm un astfel de interes și respect și considerăm că ar fi o candidatură bună, validă, dar (ne-a spus că) nu dorește să candideze la Primăria Sectorului 1. Și ar dori să-și continue activitatea în Senat (...)

Avem timp în zilele următoare, cei care dorim să ne înscriem în acest în această preselecție, în această perioadă de tranșare a situației, să anunțăm că dorim să ne exprimăm care sunt ideile din programul nostru pentru București, care este programul cu care vrem să câștigăm, care este echipa noastră, să depunem candidaturile la sediul central, la sediul Municipiului București și să începem să mergem în sectoare, săptămâna viitoare și cealaltă.

Să-i convingem întâi pe colegii noștri, pentru că și ei trebuie să ne voteze. Nu mergem la cetățean fără să avem întâi votul colegilor (...)

Gabriela Firea: "Îmi doresc să ne tranșăm problemele în mod democratic, nu prin metode subterane"

Eu am propus azi alegeri preliminare. Mă consider 'candidat la candidatură' și nu este comod să fii 'candidat deocamdată'. Sunt candidat la candidatură. După ce am făcut eu această declarație, dl. președinte Ciolacu a ieșit în fața presei și a spus că a întrebat cine dorește să candideze, iar doamna Firea și-a asumat candidatura.

Eu spun că putem să mai așteptăm câteva zile, că nu este grabă, n-au intrat chiar toate zilele în sac. Vedem săptămâna viitoare dacă cineva anunță la Secretariatul organizației PSD a Municipiului București sau la sediul central, sau direct nouă, că suntem colegi, și să mergem la cele șase sectoare, la organizații, să anunțăm programul, echipa, iar colegii noștri să ne valideze. Mergem cu validarea la sediul central și cred că așa este democratic. Suntem un partid democratic, suntem noul PSD.

Ne dorim să fim colegi buni, o echipă bună, și să dăm un exemplu în fața electoratului că ne tranșăm problemele democratic și nu prin alte metode subterane. În politică mai există și astfel de metode. Eu sper să nu le folosească nimeni. Și mă refer la ceea ce mi s-a întâmplat astă vară, la campania furibundă de presă împotriva mea și a familiei mele, care a continuat aproape șapte luni de zile. Aceasta n-a fost o metodă democratică de executare a unui om politic", a spus Gabriela Firea la Antena 3 CNN.

"I-am dat ocazia lui Marcel Ciolacu să avem o discuție sinceră"

Ea a fost întrebată de realizatoarea Cătălina Porumbel: Simțiți că Marcel Ciolacu nu vă dorește candidat la Primăria Capitalei dar nu are cura curajul să vă spună în față acest lucru?"

"Eu i-am dat ocazia de multe ori să avem o discuție sinceră, garantând că accept orice verdict. Sunt un om de echipă, sunt un coleg. Merg acolo unde echipa mă consideră utilă: la Primărie, la Parlament, la un minister sau ori unde în altă parte. Prin urmare, am ușurat, spun eu, dialogul și cred că dacă aceasta este situația descrisă și de dvs. și observată și de alte persoane, ar trebui să avem acest dialog în sensul cuvenit.

Suntem totuși colegi. Să nu uităm că împreună am pornit la acest drum. Suntem în mandatul de președinte, respectiv prim-vicepreședinte. Până acum, dialogurile au fost cele pe care le cunoașteți, așteptă noutăți. Sunt deschisă și receptivă și bună colegă", a răspuns Gabriela Firea.