Gabriela Firea: "Una dintre măsurile pe care o susțin toți membrii PSD este testarea elevilor în școli, cu acordul părinților"

Gabriela Firea, senator PSD, a anunţat, într-o postare pe Facebook, în legătură cu proiectul pentru testarea antidrog a elevilor în şcoli, că toţi membrii PSD susţin această iniţiativă, atât timp cât testarea este făcută cu acordul părinţilor.

"Drogurile distrug vieți și schimbă destine! Drogurile omoară și nu mai reprezintă doar o provocare a noii generații, ci sunt o realitate sumbră a întregii societăți. Lupta este una comună - instituții, societate civilă, profesori și părinți!

Modificarea cadrului legal pentru combaterea drogurilor, care să intervină și la cauze, nu doar la efecte este o prioritate pentru mine și toți colegii Partidului Social Democrat.

În noua sesiune parlamentară, PSD va acționa pe trei direcții: traficanții de substanțe interzise, consumatorii și prevenția prin educație.

Una dintre măsurile pe care o susțin toți membrii PSD este testarea elevilor în școli, cu acordul părinților. O astfel de măsură poate fi făcută prin sondaj, inopinat și, evident, cu păstrarea confidențialității.

Copiii noștri, așa cum am văzut cu toții, sunt expuși zilnic pericolelor consumului de substanțe interzise. Prevenția și informarea cu privire la consecințele drogurilor sunt o prioritate.

Am susținut proiecte importante pentru prevenirea consumului de droguri cât am fost primarul general al Capitalei, dar și în calitate de senator. De asemenea, cât am fost ministrul Familiei am inițiat discuțiile cu instituțiile statului si Ong-uri pentru dezvoltarea unei aplicații care să ofere, printre altele, informații privind riscurile consumului de substanțe interzise și sfaturi pentru consumatorii care vor să scape de dependență", a scris Gabriela Firea în postarea de pe Facebook.