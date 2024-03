Gabriela Firea: "Merg prin cartiere şi oamenii îmi cer să candidez la Primăria Capitalei. Am luat decizia de a nu-i dezamăgi"

Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, spune că a luat deja decizia în controversa legată de desemnarea candidatului PSD la Primăria Capitalei dar că va aștepta "disciplinat" comunicarea oficială a formațiunii sale în legătură cu acest subiect.

Firea, fost primar general, critică strategia PSD și PNL privind desemnarea unui candidat comun și acuză faptul că, în București, PNL "este egal cu USR egal cu Nicușor Dan".

Ea a explicat, într-o intervenție în direct la Antena 3 CNN, că alegerile locale ar fi trebuit scoase din negocierile purtate la nivel de coaliție și că formațiunile partenere, PSD și PNL, ar fi trebuit să își creeze strategii separate la scrutinul pentru primari și consilieri.

"În primul rând, vreau să le mulțumesc președinților de organizații (PSD) de sectoare și, de asemenea, organizațiilor interne - pensionari, tineri și femei - care acum două săptămâni, în forurile noastre statutare, au votat în unanimitate pentru ca eu să reprezint Partidul Social Democrat în aceste alegeri. La asta s-a adăugat și o veste care m-a bucurat, și anume ideea de rezoluții la toate cele șase sectoare din partea doamnelor social-democrate. Ce vreau să spun în legătură cu sondajele despre care dvs. ați amintit: cel mai bun sondaj este cel pe care îl obținem de la cetățeni. Faptul că în toate aceste luni, în absolut toate cercetările sociologice, indiferent de cine au fost realizate, aproape 70% dintre bucureșteni spun că sunt nemulțumiți de activitatea actualului primar.

De asemenea, aproape 70% dintre bucureșteni spun că mandatul meu a fost unul mai performant decât al actualului primar, pentru că s-au realizat proiecte de mare infrastructură, s-au realizat investiții în spitale, în școli. În București era curat, se putea respira.

Acum, după ce ni s-au promis foarte multe lucruri - apă caldă, lupta cu poluarea, transportul public în comun dezvoltat - nu s-a făcut nimic. Să știți că datorii am plătit și eu, ca primar general, au plătit și anteriorii primari. Orice primar din țară și nu doar din țara noastră, din Europa, din lume, are datoria să respecte legislația în vigoare în materie fiscală și să achite creditele anterioare.

Gabriela Firea: Din păcate, în unele birouri se negociază altceva decât ce își doresc bucureștenii

Un primar trebuie să aibă proiecte, proiecte pentru oameni. Un primar are datoria față de cei care l-au ales, să ducă spre dezvoltare acel oraș.

Subliniez încă o dată: cred că este o distanță foarte mare între ceea ce își doresc acum bucureștenii și ceea ce, din păcate, în unele birouri se negociază. Iar această legătură directă făcută între Primăria Capitalei și candidatura la prezidențiale, cine va prelua guvernarea, ca premier și vicepremier, și care vor fi conducerile Camerelor Parlamentului cred că este o legătură nefirească. Una care, în primul rând îi dezamăgește pe bucureșteni.

Vorbim aici de alegeri locale și dvs. știți foarte bine în alegerile locale cetățenii, în primul rând, aleg omul. Firește, echipa este foarte importantă și împreună cu echipa de consilieri generali social-democrați am realizat lucruri bune în București în mandatul pe care l-am avut.

Dar în primul rând, cetățenii la alegerile locale se uită la om, analizează omul potențialul său dorința sa de muncă, de implicare pentru a face ceva în acel oraș.

Gabriela Firea: Merg zilnic prin cartierele din București și oamenii îmi spun să candidez

Prin urmare, această legare, pe care eu consider forțată între alegerile prezidențiale, parlamentare și alegerile locale din București, cred nu este apreciată de cetățeni. Iar eu merg zilnic în București, în toate cartierele. Vreau să vă spun că am realizat și cercetări sociologice cu mai multe case de sondare, dar merg foarte mult în București, în cartiere și oamenii îmi spun să candidez.

Acum aș fi în situația în care să spun: sau în banca mea și nu mă interesează ce spun bucureștenii sau în, primul rând, îi ascult pe bucureștenii care, în număr covârșitor, îmi spun să candidez.

Aștept acest anunț (al desemnării candidatului oficial susținut de PSD și PNL pentru Primăria Generală, n.r.) ca un coleg disciplinat, care respectă statutul partidului și își respectă colegii. Vă rog să mă sunați atunci și vă voi spune punctul meu de vedere la acel moment, pentru că este foarte important și felul cum se va face acel anunț și care vor fi argumentele.

Vă spun de pe acum faptul că în București, în acest moment, este o așteptare foarte mare ca eu să candidez. Normal ar fi fost ca eu să candidez, ca și data trecută, din partea Partidului Social Democrat, să nu fiu parte a unei negocieri în coaliție. În coaliție, să se negocieze pentru prezidențiale, parlamentare și lista comună la europarlamentare, dar nu alegeri locale, care au o componentă foarte mare din punct de vedere uman.

Gabriela Firea: Bucureștenii știu că PNL în București este egal cu USR egal Nicușor Dan

Cetățenii vor să-și aleagă gospodarul orașului și sunt oameni în afara spațiului politic, oameni care nu sunt înregimentați politic, oameni care nu fac politică de obicei, dar care, în preajma alegerilor locale, sunt foarte interesați care sunt candidații și vor să dea un vot, un vot util. Cum putem noi să mergem în cartiere, pe străzile din București să le spunem: 'știți, votați candidatul PNL'.

Bucureștenii știu că PNL în București este egal cu USR pentru că, în momentul la care vorbim, viceprimarul Capitalei este din partea PNL, dl. (Stelian) Bujduveanu. Zeci de directori în subordinea Consiliului General sunt ai PNL, zeci de angajați. Poate ajungem chiar la 100, 100 și ceva ai PNL-ului, care nu sunt retrași și care, pur și simplu, au validat mandatul dezastruos lui Nicușor Dan.

Sincer, vă spun, va fi imposibil să mergem să le spunem bucureștenilor 'știți, USR și PNL v-au dezamăgit patru ani cu actualul primar, dar noi vă rugăm să votați un candidat PNL!'

Nu se va putea face acest lucru. Normal ar fi să avem candidaturi separate. Candidat PSD în persoana mea, pentru că ceilalți care au fost arătați acum pe ecran au spus foarte clar, inclusiv dl. primar de la Sectorul 4, că nu candidează. Și atunci, de ce teoretizăm pe viața bucureștenilor, pe amarul bucureștenilor?

Am luat decizia lua decizia, să nu-i dezamăgesc pe cetățeni, așa cum am luat decizia de fiecare dată și m-am pus pe mine pe ultimul loc și am pus oamenii întotdeauna pe primul loc. Și nu este un slogan, este modul meu de a gândi și a acționa. Dar, bineînțeles, voi aștepta în cadrul statutar și colegial decizia PSD, pentru că eu mă raportez la Partidul Social Democrat.

Coaliția astăzi este, mâine poate nu mai este. Astăzi funcționează, mâine poate se întâmplă ceva. Îl respect foarte mult pe dl. președinte (PNL, Nicolae) Ciucă, a nu se înțelege altceva. Am lucrat extraordinar, eu, ca ministru al Familiei când domnia sa era premier al României. Este un om deosebit, un patriot, un om extrem de energic și implicat pentru a rezolva problemele românilor. Dar PNL București este cu totul altceva. Iar președintele PNL București, dl. (Sebastian) Burduja, nu are cum să vină să promită în București ceva bucureștenilor decât mințindu-i. Pentru că, încă o dată, PNL în București egal USR în București egal Nicușor Dan", a spus Gabriela Firea la Antena 3 CNN.