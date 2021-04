Firea, acuzaţii: "Ministerul Sănătăţii nu e preocupat de vaccinare, ci de închiderea spitalelor publice, pentru a le confisca ATI"

Totodată, Firea spune pe pagina sa de Facebook că Ministerul Sănătăţii nu este preocupat de prevenţie, ci de "închiderea spitalelor publice, pentru a le confisca terapiile intensive".

"Buna dimineata celor care Nu cred ca este o intamplare evacuarea marilor spitale publice din Capitala, scoaterea cu forta a pacientilor operati si trimiterea acasa a celor programati la interventii chirurgicale. S-a inceput cu Spitalul Colentina, s-a continuat cu Carol Davila, a urmat Sfanta Maria, iar acum Foisor.

Firea: Tropăie indivizi diabolici de la putere să închidă şi spitalul Fundeni!

Tropaie indivizi diabolici de la putere sa inchida si spitalul Fundeni! Sper din suflet sa nu o faca!

Zeci de mii de pacienti cronici au ramas, intr-un an de pandemie, fara ingrijire medicala, tratamente, legatura cu medicul curant.

Guvernarea de dreapta a promis investitii in spitale, preventie, o strategie performanta si umana in sanatate.

Si, pentru ca ei au esuat, au zero rezultate, omoara toate investitiile publice in sanatate facute anii anteriori.

Ce se intampla cu românii care au nevoie de spitale?

Unii mor - suntem fruntasi in topul tarilor in care cetatenii nu au mai avut acces la tratamente si au decedat -, altii se imprumuta, isi vand case si bunuri pentru tratamente in strainatate si la noi, la privat.

Firea: Asta s-a dorit, subfinanţarea şi închiderea cu forţă a spitalelor publice! Scapă cine poate

Asta s-a dorit! Asta se indeplineste! Subfinantarea si inchiderea cu forta a spitalelor publice! Scapa cine poate sa ajunga la privat!

Selectie naturala, ar zice cinicii de la guvernare!

Sunt PENTRU sustinerea investitiilor si in retele de sanatate private! Dar, pentru cine isi permite. 5-10% din populatia tarii.

Cu restul ce facem? Îi condamnam la moarte, la degradarea permanenta a starii de sanatate?

Sigur ati observat: Ministerul Sanatatii nu este preocupat de preventie, de testare, de accelerarea vaccinarii, ci de inchiderea spitalelor publice, pentru a le confisca terapiile intensive.

Un model unic in lume de a lupta cu pandemia! Un model care pare desprins dintr-un scenariu de groaza!

Gabriela Firea: Dacă preşedintele şi premierul nu fac ceva cu sănătatea naţiunii, vor deveni părtaşi la acest dezastru

Daca presedintele si premierul nu fac ceva urgent cu sanatatea natiunii, vor deveni partasi la tot acest dezastru.

A trecut mai bine de 1 an! Nu mai au nicio scuza!

Tacerile lor pot deveni mai vinovate decat actiunile in sine pentru distrugerea sistemului public de sanatate din România", a scris Gabriela Firea, luni, pe pagina de Facebook.

Buna dimineata celor care NU cred ca este o intamplare evacuarea marilor spitale publice din Capitala, scoaterea cu... Publicată de Gabriela Firea pe Duminică, 11 aprilie 2021

