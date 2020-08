Gabriela Firea a răbufnit pe Facebook: "Guvernul PNL Orban, avocatul pedofililor!"

"Guvernul PNL Orban, avocatul pedofililor! Revoltătoare, șocantă și irațională decizia Guvernului de a ataca la Curtea Constituțională legea ce prevede pedepse mai mari pentru pedofili.

Cum să numești altfel decât decadere morala preocuparea actualului Guvern de a apăra drepturile celor care comit agresiuni sexuale asupra minorilor?

Cum să califici altfel decât complice moral al pedofililor un Guvern care investește energie și, de data aceasta, pricepere, în a căuta argumente împotriva așa zisei discriminări a celor care distrug destine și chiar curmă vieți.

Ca parinte, sunt revoltată că astfel de agresori – iar cel mai zguduitor caz este cel de la Caracal – nu plătesc pe măsura faptelor!

Am convingerea că pedepsele aplicate acum pentru fapte atât de grave cum sunt violurile și maltratarea sexuală a minorilor, sunt încă blânde pentru agresori.

Din păcate, numărul mare al violurilor și agresiunilor sexuale, este o dovadă.

În calitate de senator în Parlamentul României, m-am bătut pentru ca în cazul pedofililor și recidiviștilor să fie introdusă castrarea chimică.

Am provocat dezbateri aprinse, am atras de partea mea oameni care să susțină cauza, așa cum am stârnit și critici.

Și acum cred în argumentele susținute atunci. Și mai cred cu tărie că noi, ca oameni care putem avea un cuvânt de spus în societate, trebuie să judecăm cu inima.

Fac apel la foștii mei colegi parlamentari să revină asupra acestui proiect.

Apărarea drepturilor copiilor și înăsprirea pedepselor pentru pedofili reprezintă cauze de perspectivă asupra cărora îi rog să reflecteze cu atenție și să gândească cu sufletul și cu credința în puterea binelui", a scrie Firea pe Facebook.