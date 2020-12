Firea: Am găsit soluţia de urgenţă pentru criza gunoaielor din sectorul 1 al Capitalei

Firea spune că o soluţie de urgenţă este ca REBU, la care Consiliul General deţine jumătate din pachetul de acţiuni, să intre rapid şi să strângă toate maldărele de gunoaie lăsate pe străzi.

Firea: Sectorul 1 a ajuns un focar de mizerie şi boală în plină pandemie

"Am gasit solutia de urgenta pentru criza gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei. REBU, societate de salubrizare la care Consiliul General detine jumatate din pachetul de actiuni, sa intre rapid in sectorul 1 si sa stranga toate maldarele de gunoaie lasate pe strazi, printre strazi, pe langa blocuri si spatii comerciale.

Sectorul 1 a ajuns un focar de mizerie, boala, transmitere de paraziti, in plina pandemie. Nu putem sta toti cu mainile in san!

Am scris aseara un proiect de hotarare, impreuna cu liderul consilierilor generali PSD din CGMB, Aurelian Badulescu, si solicitam convocarea in regim de urgenta a unei sedinte de indata a CGMB, in numele celor 21 de consilieri generali social-democrati.

Salubritatea, ca si apa/canalizarea, transportul public, termoficarea, iluminatul public, reprezinta infrastructura critica si trebuie asigurata continuitatea acestor servicii vitale pentru populatie.

Cetatenii nu au nicio vina sa riste sa se imbolnaveasca, sa fie afectat mediul inconjurator, si sa nu aiba un minim de confort pentru ca exista anumite conflicte de natura comerciala, care puteau fi rezolvate in paralel cu asigurarea serviciului de utilitate publica.

Firea: Cele 6 sectoare ale Capitalei au, prin lege, delegat serviciul de salubritate şi deszăpezire

Cele 6 sectoare ale Capitalei au, prin lege, delegat serviciul de salubritate si deszapezire. Este imperios necesar ca fiecare sector sa se asigure ca este in masura sa asigure aceste servicii catre populatie.

Propunerea noastra se refera strict la criza actuala a gunoaielor dar nu tine loc, permanent, de obligativitatea Primariei Sectorului 1 de a contracta, conform legii, servicii de salubritate pentru populatie", a scris Gabriela Firea, sâmbătă, pe pagina de Facebook.