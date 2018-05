Gabriela Firea se auto-denunță: Am fost la restaurantul "Doi cocoși". Detest trădarea!

Gabriela Firea respinge speculațiile pe tema participării sale un complot contra partidului din care face parte, PSD.

"Auto-denunt politic : duminica, 13 mai, am fost la restaurantul “Doi Cocosi”, impreuna cu sotul, mama, cumnata si cei doi copii mici - Zian si David. Ne-am salutat civilizat cu mai multe persoane care participau la un botez, printre care si cativa politicieni. Am luat masa intr-un salon mic, separat de petrecere. De aici, si pana la comentariile din ultimele zile, pe surse, potrivit carora as fi fost martora unui eveniment, in cadrul caruia s-au pus bazele racolarilor actuale din PSD, este o distanta ca de la Pamant la Luna. Detest tradarea si nu pot empatiza cu cei care isi gasesc justificari pentru tradare. Si tacita, si invaluita in metafore, tradarea tot tradare este. Sunt si voi fi alaturi de familia mea politica - o mica Romanie. Sunt si voi fi dornica sa contribui la un pic mai bine pentru fiecare roman in parte. Nu vad nicio scuza pentru cei care cauta sa scoata profit personal din momentele dificile ale altora. Asa s-a nascut sintagma “a calca pe cadavre”. Constat ca, in politica, a avea caracter e sinonim cu a fi slab de inger. Merg, cu orice risc, pe aceasta varianta a demnitatii si a condamnarii oricaror jocuri tenebroase. “Destinul conduce jumatate din viata fiecarui om. Cealalta jumatate o conduce caracterul” (Alfred de Vigny)", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.