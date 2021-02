Gabriela Firea: Primarii „Noului București” sunt distrugătorii sănătății în Capitală!

”Primarii „Noului București” sunt distrugătorii sănătății în Capitală! Pentru ei nu contează pacienții, totul este doar calcul politic. Totul se rezumă la cifre!

Patru spitale extrem de importante din București sunt într-un pericol major. Spitalul de Urgență - Floreasca, Spitalul de Arși, Spitalul pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Spitalul de Urgențe Oftalmologice riscă să rămână fără finanțare dintr-o simplă dorință a noul primar de sector. Astăzi, doamna Armand le cere consilierilor locali să oprească orice investiție în aceste spitale! Nu mai vrea să plătească nici măcar facturile la utilități pentru că e „presiune” pe buget!

Managerii celor patru spitale au aflat astăzi că vor rămâne fără bani și investiții, dacă această hotărâre va fi aprobată de majoritatea PNL-USR+ de la Sectorul 1.

Așa a făcut și Plicușor cu Spitalul Metropolitan. A blocat un proiect găsit „la cheie”, gândit de profesioniști în domeniu, doar pentru că era făcut de echipa mea. Nu s-a mai gândit la pacienți! Nu s-a gândit nici la cadrele medicale din cel puțin 3 spitale care urmau să fie relocate acolo, din cauză că acum își desfășoară activitatea în clădiri cu mari probleme. Medicii de la Maternitatea Giulești, Spitalul Cantacuzino sau de la Spitalul Dan Teodorescu își puneau speranța în acest proiect. Însă, pentru Plicușor și „frații” săi de la sectoarele 2 și 6, Spitalul Metropolitan a fost motiv de bășcălie.

De neînțeles a fost și decizia primarului #DrepteiUnite de a opri activitatea Spitalului modul Covid din Pipera. Cum să lași să facă păianjeni o construcție cu 250 de paturi și dotări în timp ce spitalele COVID sunt sufocate și se întâmplă nenorociri ca la Balș?

Nu-i nimic, bucureștenii vor ține minte cine a făcut ceva pentru ei. Eu și echipa mea știm ce am lăsat în urmă după patru ani, în ciuda blocajelor consilierilor USR și PNL, dar și a campaniei permanente de denigrare:

1. Am terminat construcția și dotarea Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu” – singurul spital de copiii construit în Capitală în ultimii 30 de ani, am continuat și finalizat proiectul Spitalului „Foișor” – singurul spital de ortopedie din țară.

2. Am creat corpuri noi de clădire şi secţii noi la Spitalul de Reumatologie “Ion Stoia”, Spitalul “Dr. Carol Davila” şi Spitalul Clinic Ion Cantacuzino. Am modernizat cu fonduri europene Ambulatoriul integrat al Spitalului de Copii Gomoiu și am început construcţia unui ambulatoriu nou la Spitalul Victor Babeş.

3. Toate cele 19 spitale aflate în administrarea Primăriei Capitalei au fost modernizate şi dotate în mandatul meu. Peste 40 de milioane de euro au fost investite doar în aparatură medicală de ultimă generație.

4. Am deblocat transplantul pulmonar la Spitalul „Sf. Maria” pentru a trata pacienții acasă, nu doar în străinătate. În doar un an, echipa de chirurgi a efectuat, cu succes, 8 operaţii.

5. În timpul mandatului meu, Primăria Capitalei a achiziționat 177 de locuințe de serviciu pentru personalul unităților medicale, iar Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a primit 106 ambulanțe noi”, este mesajul transmis de Gabriela Firea, miercuri, pe pagina sa de Facebook.