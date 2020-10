”Am obligația de cetățean în primul rând și abia apoi de om politic să uzăm de toate formele democratice prin care măcar să atragem atenția tuturor instanțelor, fie că sunt electorale sau din justiție, că ceea ce s-a întâmplat atât în noaptea alegerilor cât și a doua zi nu are nicio legătură cu democrația. (...)

Cred că trebuie să mergem mai departe, nu pentru că ne ținem de scaune sau nu pentru că nu știm să pierdem cum am văzut comentarii. Dovada cea mai clară că eu știu să o iau de la zero de fiecare dată, și în viața privată și în cea profesională, este că am avut momente de cumpănă mult mai grave decât acesta și în viața privată am avut puterea să mă ridic”, a spus Gabriela Firea, primarul general în funcție.

Gabriela Firea: ”Suntem nevoiți să ne adresăm Parchetului”

”Suntem nevoiți să ne adresăm Parchetului care bineînțeles va decide în funcție de elementele probatorii pe care le punem la dispoziție. Vreau să subliniez, adevărul începe să iasă la lumină!

Eu am spus, dar puțini m-au ascultat, puțini au avut timp să analizeze ceea ce afirmam eu, că aceste alegeri dacă vor fi câștigate nu vor fi prin cinste, prin onestitate, corectitudine și valoarea candidaților ci prin foarte multă manipulare și posibil prin fraudă.

Chiar astăzi premierul și Nicușor Dan au ieșit în declarații comune să spună că Guvernul nu a putut să ajute Capitala în această perioadă pentru că eram eu primar și că de mâine va curge lapte și miere”, a mai spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea: 65.000 de voturi nule. E inacceptabil

Citiți și: Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei: ”Va fi o iarnă foarte grea. Sunt multe avarii”