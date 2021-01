Gabriela Firea, atac dur la adresa ministrului Sănătăţii: ”Dovediți cu fiecare declarație că sunteți prost informat și prost, în general!”

”Domnule ministru al sanatatii cu repetitie, in mandatul caruia mor bolnavi in spitale nu de afectiunea pentru care s-au internat, ci din cauza incompetentei criminale care va caracterizeaza pe Dvs si pe guvernantii de dreapta,

Nu mai dati vina pe mercur retrograd, birocratie, Firea, Psd, Oprescu, Basescu, Videanu, gaura din stratul de ozon sau ce va vine in minte, pentru ca va faceti de ras, mai mult decat va faceti oricum, prin prestatia lamentabila pe care o aveti ca ministru, prin interesele oculte pe care le aveti in Sanatate, prin studiile dubioase etc.

Dovediti cu fiecare declaratie ca sunteti prost informat si prost, in general!

Ar fi trebuit sa cunoasteti faptul ca anul acesta avem cea mai grava criza de termoficare din ultimii 30 de ani.

Motivul este ca Bucurestiul e alimentat in mod curent cu DOAR 2 CET-uri, in loc de 6 cate au fost construite initial si cate ar fi necesare.

In dimineata groazei cand a izbucnit incendiul de la Matei Bals nu era nicio avarie in zona, deci nu mai dati vina pe Firea si compania infiintata de mine si echipa mea - Termoenergetica, pentru a putea atrage fonduri europene necesare reabilitarii retelei de termoficare - ceea ce am si facut (300 mil euro). Si prin care am reabilitat 270 km de conducta, ceea ce nu va face in 4 ani colegul dvs de la primarie.

Oamenii din sectorul 2, unde se afla si spitalul, dar si cei din celelalte sectoare, tremura de frig in case pentru ca dumneavoastra, cei din guvernarea PNL - USR Plus, nu investiti in CET-uri, nu le reparati, nu le modernizati.

CET-urile, Domnule ministru incompetent si cinic, apartin de ELCEN - adica de Guvern, prin Ministerul Energiei.

Conduc Firea si PSD ministerul energiei?

Ce au facut colegii dvs 1 an si 3 luni?

Va spun eu : NIMIC!

In timpul mandatului meu tot se mai straduiau, pentru ca le trimiteam nenumarate adrese, organizam comandamente, grupuri de lucru, ne duceam peste ei, solicitam respect fata de bucuresteni la Guvern, Prsedintie, CSAT.

Se misca ceva, pana la urma, prin implicarea mea directa, ca primar!

Dar acum, noul primar, colegul Dvs, nu vrea sa-i deranjeze pe guvernanti pentru “mofturile” cetatenilor.

Dl Dan a spus fara echivoc ca e foarte bine cu 19 grade in case, deci peste tot : in spitale, gradinite, camine de batrani etc. Cine sa se mai zbata acum pentru oameni?

Domnule ministru #dedreapta au ars 7 spitale sub Dvs si colegul Tataru. 4 chiar in mandatul Dvs! Deci nu mai este o intamplare! Ati recunoscut public ca abia acum ati citit raportul privind tragedia de la Piatra Neamt! Cat de superficial si incompetent puteti fi??

Dupa tragedia de la Piatra Neamt ati cerut verificarea imediata de catre guvern a tuturor sectiilor ATI, a statiilor de oxigen, pentru a preveni posibile cauze care ar putea duce la accidente, astfel incat sa nu mai avem pierderi de vieti omenesti?

Raspundeti oamenilor, nu mie : ce ati facut de la preluarea mandatului? Dar in mandatul anterior? A, da, ati blocat transplantul de plamani de la Spitalul Sfanta Maria! Aveati timp sa verificati cele mai mari si aglomerate spitale Covid din tara, printre care si Matei Bals!

Ce a facut colegul de coalitie Tataru? Dar secretarii vostri de stat PNL si Usr Plus? Bataie pe ciolan si pe functii, de asta nu va mai ramane timp si pentru cetateni!

In general, cu ce va ocupati, in afara de comunicate scrise pe FB de consultanti scumpi, actiuni pentru poze, schimbarea garderobei si a pozei de profil?

Informati-va, inainte sa faceti acuzatii penibile si sa deveniti ridicol chiar in ochii celor care v-au creditat pana acum.

Dar care isi dau seama ca, si Dvs, ca si imparatul din poveste, sunteti gol.

Gol de substanta, continut, umanitate si putinta de a face ceva durabil pentru oameni”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.