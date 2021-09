Gafa făcută de AUR și USR PLUS în textul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu

„Am depus moțiunea de cenzură. Credem că în momentul în care PNL va propune un nou premier coaliția va putea să continue... Săptămâna viitoare ne vom depune demisiile. Florin Cîțu nu mai are sprijinul politic al lui USR PLUS... Parlamentul va decide... noi vom merge în opoziție dacă Guvernul nu o să cadă... Dacă moțiunea trece, noi ne vom așeza la discuții cu PNL și UDMR”, a spus Dan Barna.

Dacian Cioloș a adăugat că a încercat să-i convingă pe liberali să renunțe la susținerea pentru Florin Cîțu

„Pe mine m-a interesat să-i conving pe colegii din PNL că vrem să lucrăm în continuare dar că nu mai avem încredere în premierul Florin Cîțu. Noi nu intrăm în jocuri politice interne... La ei (la PNL n.r.) contează lucrurile care se produc la Guvern”, a declarat Dacian Cioloș.

După o ședință care s-a desfășurat fără ca părțile s-a ajungă la un compromis, deși fiecare a încercat să-și susțină punctul de vedere cât mai vocal, reprezentanții AUR și USR-PLUS au depus moțiunea de cenzură redactată în principal de cei de la AUR, însă cu "supervizarea" useriștilor.

Surpriză, însă: în graba determinată de vâltoarea evenimentelor, și unora și altora le-a scăpat o greșeală de clasă primară: Moțiunea de cenzură începe cu sintagma „Doamnelor și doamnelor”, în loc de „Doamnelor și domnilor”.

Tensiune maximă și vorbe grele, vineri seară, în ședința coaliției de guvernare. Nici premierul Florin Cîţu și nici cei doi liderii USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, nu au cedat vreunui argument și au rămas fermi pe poziții.

Discuțiile au fost extrem de animate, în pofida apelurilor la calm făcute de unii membri PNL și UDMR. Primul cuvânt l-a avut co-președintele USR-PLUS Dan Barna care a arătat că partidul pe care îl reprezintă nu mai are parte de respect din partea partenerilor de la PNL.

”Anghel Saligny putea să mai fie un subiect de discuţie şi puteam merge mai departe. Dar chestiunea cu ministrul Justiţiei este un mesaj foarte clar, după episodul Vlad Voiculescu, care e exact identic. O dată la trei luni mesajul lui Florin Cîţu este că-l împuşc pe următorul”, a spus Barna.

Liderul PNL, Ludovic Orban a intervenit pentru a face clar faptul că Florin Cîţu are în continuare susținerea pentru funcţia de premier. A urmat Florin Cîţu care a ținut să le reproşeze celor de la USR PLUS că l-au mandatat pe Stelian Ion să nu dea aviz pentru OUG cu PNDL.

”Am spus că acesta este un şantaj”, a acuzat Florin Cîțu.

”V-am spus eu aşa ceva, că l-am mandatat pe Stelian să nu dea aviz?”, l-a întrebat Cioloş.

”Am spus că este un şantaj la limita penalului”, i-a răspuns Cîţu.

Reproducem în continuare o parte din dialogurile care au avut loc în ședința coaliției de guvernare:

Rares Bogdan: PNL nu o sa vina niciodata cu alt premier decat cu Florin Citu, chiar daca trece motiunea.

Catalin Drula: Eu pun pariu pe o sticlă de vin că o să veniţi cu alt premier

Rares Bogdan: Tonul tău este foarte nepotrivit, te faceam plecat demult.

Citu: În seara aia mi-ai spus foarte clar că i-ai dat mandat lui Stelian Ion să nu dea aviz. Ţi-am spus că e santaj.

Barna: De ce nu m-ai remaniat pe mine?

Drula: Sau pe mine. Nici eu nu am dat aviz.

Ludovic Orban (razand): Eu te-aş fi remaniat şi pe tine.

Drula : Nu suntem aici sa negociem un targ.

Kelemen Hunor: Acum câteva luni de zile aţi spus cine să fie prim-ministru. Acum, iar spuneţi cine să nu fie prim-ministru. În decembrie puteam să mergem cu Ludovic Orban prim-ministru, dar nu aţi vrut, aţi vrut Florin Cîţu. Azi ziceţi că vreţi cu Ludovic Orban, pardon cu Bolojan. Peste câteva luni veţi veni să spuneţi că nu mai vreţi nici cu altul”

Robert Sighiartău: Trebuie să găsim soluţii să mergem mai departe. Eventual, cum a zis Raluca, ne mai întâlnim luni. Până atunci intrăm în silentio stampa.

Ludovic Orban: Poziţia PNL e clară în momentul de faţă, indiferent de opinii, de sentimente, de păreri. Decizia unanimă a PNL este de a-l susţine pe Florin Cîţu. Putem să mai vorbim încă 5 ore dacă vreţi”, a precizat Ludovic Orban.

Dan Barna: Trebuie găsit un nou prim-ministru pentru ca această coaliţie să funcţioneze”, a insistat Dan Barna.

Ludovic Orban: Trebuie găsit un nou prim-ministru dacă e nevoie de un nou prim-ministru. Rugămintea e să nu ne atacăm în această perioadă, să nu rupem toate legăturile”, i-a replicat Orban.

Ionuţ Moşteanu: Depunem moţiunea în seara asta

USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură la Senat

”Fiecare membru al coaliției și-a menținut punctul de vedere referitor la situația în care se află coaliția. Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu. Noi am transmis că acesta nu mai are încredere, urmare și a votului Comitetului Politic, peste aproape 400 de lideri din USR PLUS au confirmat lucrul acesta.

Pe cale de consecință, în aceste clipe tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură, calea parlamentară prin care sperăm, în termen cât mai scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată să meargă mai departe”, a declarat Dan Barna.

”Am încercat în ședința de coaliție să convingem colegii noștri de coaliție că un Guvern ca să funcționeze are nevoie de un prim-ministru care cultivă încrederea. Colegii noștri au insistat să îl susțină pe Florin Cîțu. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară, pentru a ajunge în situația în care să putem să lucrăm cu un alt prim-ministru.

Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și cu UDMR. Nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală”, a declarat Dacian Cioloș.

Dan Barna a spus că, săptămâna viitoare, își vor depune și demisiile.

