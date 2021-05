George Simion: Noi susținem debarcarea Guvernului Cîțu

George Simion a lansat un avertisment într-o intervenţie la Antena 3, că această moțiune va fi degeaba dacă parlamentarii nu se unesc pentru a vota.

„Noi susținem debarcarea Guvernului Cîțu. Noi susținem o opoziție totală la acest Guvern. Miercuri am avut spre dezbatere dar, de fapt, spre circ în Parlament PNRR-ul pentru că nici măcar nu ni s-a prezentat.

Puteam bloca acel PNRR, ne trebuia o treime din parlamentari ca să nu voteze. Din păcate, PSD a votat mărirea alocării bugetare pentru PNRR la bugetul Uniunii Europene.

În momentul ăsta ne punem problema că moțiunea de cenzură este un artificiu de imagine în forma în care e prezentată ea pentru că vom vota noi, votează și PSD și nu avem voturile necesare pentru a trece.

Vom avea numai un artificiu de imagine care nu cred că le trebuie românilor. Ce e nevoie în momentul ăsta pentru România este ca Guvernul Cîțu să plece și de aceea trebuie să convingem și alți parlamentari să voteze o moțiune de cenzură", a spus George Simion la Antena 3.

George Simion: "Ăsta e ajutor de înmormântare ce face guvernul Cîţu prin PNRR"

George Simion acuză Guvernul Cîţu că minte cu nonșalanta pentru că nu au nicio strategie de creștere reală internă. El a declarat că este dezamăgit că acordul Euratom, prin care s-a decis o mai mare alocare din bugetul României către UE, bani din care vor fi acoperite unele sume din împrumuturile şi granturile din Planul de Rezilienţă şi Redresare (PNRR).

„Apropo Uniunea Europeană se împrumută în momentul acesta în numele celor 27 de state componente. Acum, domnul Ghinea s-a uitat în ochii mei și ne-a spus că nu va veni FMI-ul în România. În anii '90 eram un copil, aveam 10 ani când venea FMI-ul și spunea că trebuie să mărim vârsta de pensionare, că trebuie să mărim taxele și că trebuie să închidem fabrici și componente importante din industria românească, catalogată de domnul Petre Roman atunci, ca un morman de fiare.

A fost groaznic. Guvernele ultimilor ani au garantat și în campania electorală toate partidele au venit și au spus că nu ne mai dorim FMI-ul la București.

Domnule Ghinea pe măsură ce datoria noastră crește, FMI-ul se întoarce și supraveghează angajamentele pe care le-ați făcut în numele nostru, al copiilor noștri, a nepoților și strănepoților noștri. Acest împrumut este până în 2050 și presupune să creștem vârsta de pensionare, să creștem taxe, să eliminăm facilități fiscale, cum ar fi cea pentru construcții, pe anumite domenii.

FMI- ul este, cel puțin digital, în România pentru a supraveghea împrumuturile pe care le-a accesat România. Noi plătim în momentul de față 3,5 miliarde de euro numai pe comisioane și dobânzi.

În ultimii 31 de ani asta am făcut. Am trăit pe credit, am trăit pe consum, ne-am împrumutat din ce în ce mai mult și, probabil, acesta este un ajutor de înmormântare, ceea ce face guvernul prin PNRR.

Argumentul nostru este că ei nu au nicio strategie de creștere reală intern. Mă refer aici la locuri de muncă, la bunăstare pentru români reflectat în pensii și salarii și nivelul de trai. Nu văd rostul pentru a împrumuta acum 15 miliarde de euro, adică cu jumătate din suma din PNRR pentru că, la un moment dat, va trebui să returnăm acești bani. Vom avea de unde se returnăm? Nu! Pentru că trăim pe credit, pentru că datoria noastră externă crește", a spus George Simion joi la Antena 3.

