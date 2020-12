În ce laborator de serviciu secret a fost creat AUR - la SRI sau la SIE? George Simion, răspuns surprinzător, la Sinteza zilei

Redăm mai jos dialogul care a avut loc la "Sinteza zilei":

Adrian Ursu: Vă întreb eu, că văd că domnul Ciuvică și domnul Chirieac au curiozități care se pierd. Domnule Simion, în ce laborator de serviciu secret ați fost creați - la SRI sau la SIE? Că eu o iau pe scurtătură?

George Simion: În laboratoarele Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București și în laboratoarele Universității din București și a Universității Alexandru Ioan Cuza, dar din Iași. Eu acolo am studiat și am învățat să aplic foarte bine ceea ce învăț. Am învățat marketing, am învățat să folosesc rețelele de socializare și am învățat să spun adevărul, ceea ce în clasa politică actuală nu prea vedem.

Noi nu suntem nici PRM, nici PPDD. Noi suntem AUR, ne-am înfiițat pe 1 decembrie anul trecut, la Alba Iulia, de Ziua Națională. Suntem un partid patriotic, domnul Pieleanu ne-a descris foarte bine, în ziua alegerilor, un partid creștin, un partid conservator. Opțiunea asta creștină nu mai există pe scena politică în ultimii 15-20 de ani. PNȚCD-ul este mort, este o plajă electorală de 30% în România care nu este acoperită. Da, suntem patrioți, dar asta nu înseamnă că suntem antieuropeni. Cu siguranță nu suntem antimaghiari, avem parlamentari maghiari", a spus George Simion.

Continuarea, în materialul video:

AUR a obținut peste 8 procente la alegerile parlamentare. La București, lista pentru Senat este deschisă de co-președintele Claudiu Târziu, iar la Camera Deputaților de George Simion.

Pe listele partidului apar foști membri ai unor partide care au mai fost în Parlament, cum ar fi Francisc Tobă, fost consilier al lui Adrian Năstase. Francisc Tobă este fondatorul STS-ului, însă, în trecut, asupra sa au planat mai multe acuzații legate de mai multe crime din timpul Revoluției.

”Suntem surpriza acestor alegeri, pentru că românii s-au săturat de hoție, de minciună și de lipsă de atașament față de valorile naționale. Noi suntem un partid creștin, un partid național, patriotic, care se poziționează în totală opoziție față de partidele din actualul Parlament. Nu vom face alianță cu nicio formațiune politică, pentru că noi suntem deja o alianță a românilor”, spunea,luni, liderul AUR.