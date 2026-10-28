George Simion cere o comisie de anchetă parlamentară în cazul muncitorilor aduși din Asia și Africa: „Un lucru nefiresc”

George Simion, președintele AUR. Foto: Agerpres

George Simion a anunțat miercuri că a cerut Biroului Permanent al Camerei Deputaților înființarea unei comisii de anchetă privind muncitorii din Asia și Africa care lucrează în România. Președintele AUR a spus că importul de forță de muncă este „nefiresc”, având în vedere că peste „6 milioane de români lucrează în vestul Europei”, potrivit News.ro.

„Aducem, inclusiv în regiuni sărace din România, muncitori din ţări terţe. Am cerut în Biroul Permanent şi am cerut aici, în Camera Deputaţilor, o comisie de anchetă a acestor nereguli. Vedem din ce în ce mai mulţi muncitori din ţări terţe. Un lucru nefiresc, având în vedere că avem peste şase milioane de români care lucrează în vestul Europei”, a declarat liderul AUR, George Simion.

Președintele AUR a adăugat că disparitățile sociale dintre regiunile României se vor adânci dacă fondurile europene vor fi reduse, iar cele mai afectate vor fi zonele sărace, precum Moldova şi Oltenia.

„Având în vedere disparităţile sociale, unele dintre cele mai mari la nivelul Uniunii Europene, având în vedere viitorul buget al Uniunii Europene, pentru care unul dintre europarlamentarii dumneavoastră şi-a dat acordul sub o formă în care regiuni sărace din România vor fi văduvite exact de aceste fonduri care ar scoate Moldova, Oltenia şi alte părţi din ţara noastră din sărăcie. Noi vom veni cu o strategie de Ziua Naţională, pe 1 decembrie, strategie numită "A doua unire a românilor", un set de măsuri concrete pentru anii 2028-2040 pentru a elimina din aceste disparităţi sociale”, a declarat George Simion.

Tot la această conferință de presă, George Simion l-a apărat și pe Dan Tănasă, care a fost trimis în judecată pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare după ce a îndemnat la refuzarea comenzilor dacă acestea nu sunt livrate de un român, afirmând că europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenţi la importul masiv de imigranţi şi că el nu doreşte o situaţie similară în România.

Președintele AUR a spus că Tănasă „aparent nu este acoperit de aceeaşi imunitate parlamentară pe care o au şi restul colegilor”. George Simion a adăugat că „atunci când vorbim despre nefuncţionalitatea statului român” trebuie să amintească și de „gravele probleme care există inclusiv şi din acest punct de vedere la nivelul justiţiei din România".