George Simion, despre agenda ascunsă a Guvernului: "Vor să privatizeze tot sistemul sanitar"

Potrivit acestuia, Senatul a respins, în plenul de marţi, proiectul de hotărâre iniţiat de senatorii AUR, prin care s-a solicitat înființarea comisiei de anchetă referitoare modul în care s-a realizat evacuarea şi transferul pacienților de la Spitalul de Ortopedie "Foişor" Bucureşti, pentru că nu le pasă, pentru că vor să privatizeze tot sistemul sanitar.

„Bineînțeles că au spus pas pentru că nu există interes. Noi am inițiat această comisie de anchetă, acesta este atributul Parlamentului să ancheteze probleme care se întâmplă la nivelul societății, probleme grave. Ori, Spitalul Foișor și toată acea debandadă și acea dorință de a închide spitalul, de a sacrifica peste 200 de paturi pentru bolnavii non COVID pentru numai 20 de paturi la ATI ne-a dat de gândit.

Am depus toate diligențele pe cale parlamentară, am ajuns la vot în plenul Senatului şi am pierdut la două voturi, 68 au votat împotrivă și 66 au votat pentru", a spus la Antena 3, George Simion.

"Cu siguranță ne ascund lucruri. Nu e doar Spitalul Foișor este și Spitalul Colentina,Spitalul Sfântul Ioan.

Noi, din opoziție, avem o sarcină grea. De data aceasta a votat și PSD cu noi și șase parlamentari a puterii pentru că, era prea strigător la cer ceea ce s-a întâmplat în acea seară și graba lor de a închide spitalul şi toate presiunile făcute asupra directorului de la Foișor.

Nu trebuie să mai avem centre de stat unde să facem acestei proceduri trebuie să mergem la centre private. Asta vor. Dacă a plecat Vlad Voiculescu, noul ministru doamna Ioana Mihăilă e clar că urmărește aceeași politică.

Vor neapărat să ia aceste spitale și să privatizeze tot se sistemul sanitar

Noi o să continuăm și pe care parlamentară, dar instituțiile acestui stat care nu ar trebui să depindă de politică, ar trebui să ancheteze de asta avem DNA, DIICOT, nu doar pentru răfuieli politice.

Ori ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor este strigător la cer, iar noi cei de la AUR o să continuăm demersurile parlamentare.

Dacă nu am reușit în Senat și cred că sunt foarte sensibil domnii de la PNL la măgăriile pe care le pregătesc că lor li s-a atribuit partea asta cu spitalele din Bucureşti. Se bat inclusiv cu primarul general al Capitalei, neapărat să ia aceste spitale și să privatizeze tot se sistemul sanitar.

Reamintim că Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie a fost evacuat de urgenţă pe 9 aprilie seara. Zeci de pacienți, unii dintre ei recent operaţi, au fost nevoiți să îşi cheme rudele să îi ia acasă. Cei mai mulți dintre ei nu erau din Capitală şi au ieșit cu greu din această situație delicată.

În urma unei solicitări adresate de Antena 3 cu privire la situaţia pacienților internaţi în Spitalul Foişor din Bucureşti, transformat în spital suport COVID-19, reiese că în acest moment unitatea medicală are 183 de paturi libere şi doar 23 de pacienți internaţi cu SARS-COV-2. Asta în timp ce la momentul evacuării au fost anulate 39 de intervenții chirurgicale.

Spitalul Foișor din Bucureşti a răspuns, joi, 29 aprilie, solicitării Antena 3 referitoare la situaţia pacienților COVID-19 , respectiv situaţia paturilor din secția ATI.

Din răspunsul oficial reiese că, miercuri, erau internați 20 de pacienți dintre care 17 internați pe secția ATI.

Este interesant pentru că știm la momentul respectiv pe 9 aprilie a fost o justificare venită din partea autorităților care spuneau că toate unitățile de primiri urgențe sunt pline că au nevoie de paturi ATI, dar iată că nici la acest moment aceste paturi de la Foișor nu sunt ocupate în totalitate.

Spitalul Foişor are 183 de paturi goale

Cei de la Foișor spun că au 28 de paturi din care sunt ocupate doar 17. Medicii de la Foișor răspund în acest document oficial și spun că, au fost anulate 37 de intervenții chirurgicale și se referă la pacienții care au fost evacuați în acea noapte.

