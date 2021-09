George Simion: ”Dacă moțiunea nu intră în plen, atunci intrăm în grevă parlamentară”

”Este prima noastră formă de protest în care nu participăm la votul final. Dacă sptămâna viitoare nu intră într-un plen reunit moțiunea de cenzură și este în continuare ținut în brațe domnul Cîțu de această nouă majoritate parlamentară, atunci intrăm de săptămâna viitoare în grevă parlamentară.

Vom fi prezenți, însă nu participăm la vot. E ultima formă de protest parlamentar pe care am găsit-o de cuviință să o aplicăm. Ieri, am încercat să îi transmitem domnului Roman că trebuie să respecte Constituția, astăzi, în luările de cuvânt de la fiecare lege, am insistat pe faptul că moțiunea de cenzură trebuie votată.

Acum o să mergem la sala de Birou Permanent și o să stăm acolo până vin toți membrii Biroului Permanent. Aparent, Biroul Permanent se substituie Constituției. Nu e admisibil așa ceva”, a declarat George Simion.

