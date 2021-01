George Simion, despre metrou versus mașina primită de la Parlament: Vreau să arăt românilor ce beneficii au parlamentarii. Cred că pot fi reduse

"Cel mai rapid să ajungi din Dristor până la Izvor, Palatul Parlamentului, unde aveam treaba, este metroul." a explicat George Simion.

Întrebat de prezentatorul Razvan Dumitrescu de ce nu folosește mașina de parlamentar acesta a răspuns:

"Aș putea, că am, dar nu am mers până acum, nu am folosit-o. Chiar vreau să fac niște clipuri video și să arăt românilor ce beneficii au niște parlamentari. Mie mi se par un pic exagerate și cred că pot fi reduse.

Mai ales în perioada asta de criză de pandemie, privilegiile astea de care se ocupă unii demnitari, nu doar parlamentari, pot fi reduse. Și cred că cel mai bun exemplu e propriul exemplu.

Un parlamentar are salariu undeva la 13.000-14.000 de lei. Nu e un lucru rău dar lumea trebuie să știe. Avem o suma forfetară de 28.000 de lei la dispoziția noastră, jumate pur și simplu semnezi pentru ea. Bani de chirie, 1000 de euro.

Calculezi și depășești 10.000 de euro, depășești suma alocată pentru un europarlamentar."

Eu patru ani de liceu am mers Dristor- lzvor cu metroul. Așa e cel mai scurt de ajuns și acum de la ai mei până la Parlament. O zi bună să avem!", a scris George Simion, joi dimineaţa, pe pagina de Facebook.