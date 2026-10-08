George Simion se plânge pe Facebook că „urmează” să fie arestat. „Au început să fărâmițeze AUR”

Președintele AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, joi, că s-ar pregăti arestarea lui şi că ar exista un plan pentru fărâmiţarea partidului pe care îl conduce. De asemenea, el a mai acuzat că "se pregăteşte un mare blat": guvernarea PSD cu Luca Niculescu premier, un scenariu pe care, conform lui Simion, l-ar accepta şi Bolojan, pentru că "i s-a arătat pisica, a fost chemat la DNA".

Liderul AUR a adăugat că va face tot ce depinde el "pentru a nu se ajunge în această situaţie".

"Se pregăteşte un mare blat. De două luni se coace la el. PSD va guverna, dar pentru a nu-şi asuma în totalitate nenorocirile care vin îl vor pune pe Luca Niculescu în faţă. Acesta e planul sistemului. Vor scăpa, rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menţine arestul încă 30 de zile şi după aceea vor să-l condamne cu executare.

După aceea, urmez eu şi fărâmiţează AUR-ul aşa cum au început.

În tot acest plan, Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat şi de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie şi, în acest moment, Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în faţă.

Mai avem o săptămână până la votarea Guvernului şi vom face tot ce depinde de noi să nu ajungem în această situaţie. Vor ca România să ajungă în situaţia Greciei, sclava debitorilor externi, aşa cum s-a exprimat Nicuşor Dan.

Voi, dacă aveţi orice membru parlamentar PSD, anunţaţi-l: Luca Niculescu este de fapt omul din partea Parisului care va nenoroci România, sub umbrela unui Guvern PSD", a declarat Simion pe Facebook.