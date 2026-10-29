George Simion și Dan Dungaciu au vorbit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, despre Călin Georgescu

2 minute de citit Publicat la 15:25 29 Oct 2026 Modificat la 15:25 29 Oct 2026

Dan Dungaciu (stânga) și George Simion (dreapta) au discutat cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg (centru) despre Călin Georgescu, căruia judecătorii i-au prelungit cu 30 de zile arestul preventiv. Foto: Dan Dungaciu via Facebook

Prim-vicepreședintele partidului AUR, Dan Dungaciu, declară că liderii formațiunii au purtat discuții cu reprezentanți diplomatici la București "ai unor state importante", iar pe agenda discuțiilor s-a aflat "situația democrației și a statului de drept în România, în contextul anulării alegerilor prezidențiale, al cazului Călin Georgescu și al refuzului organizării alegerilor anticipate".

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, este primul menționat dintre diplomații cu care liderii AUR au purtat discuții. De asemenea, o fotografie cu Nirenberg între Dungaciu și Simion, cu steagurile României și SUA pe fundal, este prima care ilustrează textul postat pe Facebook de prim-vicepreședintele AUR.

Postarea menționează că reprezentanții AUR au încercat să dialogheze și cu Comisia Europeană reprezentată la București, însă nu au primit un răspuns și au acuzat "cordonul sanitar" pe care executivul european l-ar fi aplicat formațiunilor considerate extremiste.

Postarea lui Dan Dungaciu, în continuare.

Dan Dungaciu: Cazul lui Călin Georgescu a reprezentat un subiect distinct

"ConducereaAUR a avut, în ultimele săptămâni, o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți diplomatici ai unor state importante, precum și cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Petr Macinka.

Întâlnirile au inclus discuții cu ambasadorii următoarelor state:

Statele Unite ale Americii – E.S. Darryl Nirenberg;

Republica Populară Chineză – E.S. Chen Feng;

Republica India – E.S. dr. Manoj Kumar Mohapatra;

Republica Turcia – E.S. Özgür Kıvanç Altan;

Republica Islamică Pakistan – E.S. Ilyas Mehmood Nizami;

Republica Arabă Egipt – E.S. Mohamed Moustafa Kamal Orfy;

Republica Argentina – E.S. Carlos Alejandro Poffo;

Republica Bulgaria – E.S. Radko Vlaykov.

Discuțiile au vizat stadiul relațiilor bilaterale dintre România și fiecare dintre aceste state, dificultățile existente, perspectivele de dezvoltare și oportunitățile de consolidare a cooperării politice, strategice și economice.

Un subiect distinct al dialogului l-a reprezentat situația democrației și a statului de drept în România, în contextul anulării alegerilor prezidențiale, al cazului Călin Georgescu și al refuzului organizării alegerilor anticipate.

Dungaciu se plânge că nu a fost primit de reprezentanții Comisiei Europene și acuză "cordonul sanitar"

Menționăm că, în ciuda demersurilor repetate ale conducerii AUR, Reprezentanța Comisiei Europene în România nu a răspuns până în prezent solicitărilor noastre de dialog. Considerăm că această atitudine contrastează cu deschiderea manifestată de reprezentanții diplomatici ai statelor menționate. Așa-numitul cordon sanitar pare să existe mai degrabă în mintea unor funcționari de la Bruxelles decât în realitatea relațiilor diplomatice.

Dialogul internațional nu poate fi condiționat de preferințele politice ale unor birocrați, iar reprezentarea democratică nu poate fi ignorată prin refuzul comunicării. AUR va continua dialogul diplomatic, în baza respectului reciproc și a intereselor naționale, pentru consolidarea relațiilor României cu partenerii internaționali.

România are nevoie de o politică externă activă, de parteneriate solide și de o voce proprie în relațiile internaționale, nu de bariere ideologice impuse de la Bruxelles."

Simion amenință cu proteste de stradă după ce instanța a decis că Georgescu rămâne în arest

Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri seară că "în următoarele zile" membrii formațiunii vor fi "în stradă", ca reacție la hotărârea definitivă luată de judecătorii Curții de Apel București.

Aceștia au decis că fostul candidat prezidențial Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile.

Georgescu se află în arest din 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. În arest preventiv a rămas și complicele lui Georgescu, Ionel Rusen.

"Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea", a postat Simion pe Facebook, după pronunțarea deciziei definitive.