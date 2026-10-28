Simion ameninţă cu proteste de stradă după ce CAB a decis că Georgescu rămâne în arest. "Dictaturile niciodată nu au sfârşit bine"

Președintele AUR, George Simion. Foto: Getty Images

Liderul AUR, George Simion, a anunţat, miercuri seară, că "în următoarele zile noi vom fi în stradă", după ce judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au decis, miercuri, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile.

Georgescu se află în arest din 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

"Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl ţineţi în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârşit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriţi represiunea", a postat, miercuri seară, pe Facebook, George Simion.

"Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul inculpat împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia Penală.

Admite contestaţia formulată de PICCJ - DIICOT împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia Penală, pe care o desfiinţează şi rejudecând: Dispune prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpaţi, pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 pană la 27.11.2026, inclusiv".

În arest preventiv rămâne şi complicele lui Georgescu, Ionel Rusen.